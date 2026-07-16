GF Vip, è finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: “Nessuna cattiveria, a volte le cose succedono”

La storia d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è giunta al termine. A dare la notizia è stato l’ex gieffino con un lungo messaggio social nel quale ha spento ogni polemica: “Quanto vissuto è stato vero e profondo, ma ciascuno continuerà il proprio percorso”.

Il viaggio lontano dai riflettori non è bastato a salvare l'unica coppia nata all'interno dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è giunta ufficialmente al capolinea. Dopo mesi trascorsi al centro del gossip, a mettere la parola fine alle indiscrezioni è stato l'ex inquilino napoletano. Biancardi ha affidato ai social un lungo post per comunicare la rottura definitiva ai tantissimi follower che avevano sostenuto la coppia sin dai primi passi mossi nella Casa più spiata d'Italia.

L'annuncio di Renato Biancardi: "Nessun colpevole"

Nessun rancore pubblico, nessuna accusa incrociata. Le parole utilizzate da Renato Biancardi per ufficializzare l'addio mirano a proteggere quello che di bello c'è stato tra i due, allontanando con fermezza le ricostruzioni più maliziose lette sul web negli ultimi tempi:

Volevo aggiornarvi: non ci sono cattiverie né colpe. A volte le cose succedono e basta. In questi mesi si sono lette tante cattiverie e si è assistito a tentativi di distruggere vedendo malizia ovunque, quando in realtà si trattava semplicemente di due persone che cercavano di conoscersi.

L'ex concorrente ha poi aggiunto parole di stima per l'ex compagna, confermando che, nonostante le strade si dividano, l'affetto reciproco rimarrà immutato: "Quanto vissuto è stato vero e profondo. Poi, come accade nella vita, ci si rende conto che le cose non funzionano e la storia giunge al termine. Ma quando si è provato un bene così, quel sentimento resta". Da parte di Lucia Ilardo, per il momento, tutto tace.

Il recap della loro storia: dal bacio in Tv ai sospetti fuori dal GF

La complicità tra i due era stata uno dei fili conduttori dell'ultima stagione del reality condotto da Ilary Blasi. Ilardo, già nota al pubblico televisivo per la sua burrascosa partecipazione a Temptation Island (dove aveva fatto discutere per la rottura con l'ex Rosario Guglielmi), era entrata in corsa nel programma conquistando le attenzioni del creator napoletano. Il loro avvicinamento era stato un crescendo di sguardi, provocazioni e confronti, culminato in una romantica cena a base di sushi nel monolocale della Casa. Lì era scattato il primo bacio, seguito poi da una notte sotto le coperte che aveva scatenato l'ironia degli altri inquilini )memorabili le battute di Francesca Manzini sulla notte insonne passata a causa del loro "movimento") e qualche polemica per via di alcune frasi un po' troppo colorite pronunciate da Biancardi l'indomani.