Travolge e uccide un motociclista con il furgone a Darfo: 41enne arrestato per omicidio stradale

È stato arrestato il 41enne che sabato 13 giugno ha travolto e ucciso Luca Mioradelli a Darfo Boario Terme (Brescia). L’uomo, che guidava un furgone, è risultato positivo all’alcoltest ed è accusato di omicidio stradale.

Il furgone coinvolto nell’incidente a Darfo (foto da carabinieri)

I carabinieri della Compagnia di Brescia hanno arrestato per omicidio stradale il conducente del furgone che ieri pomeriggio, sabato 13 giugno, ha travolto e ucciso Luca Mioradelli a Darfo Boario Terme. Dagli accertamenti, infatti, il 41enne è risultato positivo all'alcoltest. Stando a una prima ricostruzione, con il suo mezzo pesante avrebbe invaso la corsia opposta di marcia finendo per schiantarsi contro la moto condotta dal 54enne, facendolo sbalzare e precipitare in una scarpata. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso del motociclista per le gravi ferite riportate nell'incidente.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 del 13 giugno lungo via Passo Vivione, la strada che da Darfo Boario Terme conduce ad Angolo Terme. Stando a quanto ricostruito finora, per cause ancora in fase di accertamento, il 41enne di nazionalità romena avrebbe invaso la corsia opposta di marcia con il suo furgone all'altezza di una curva scontrandosi frontalmente con la moto condotta da Mioradelli. Il 54enne, artigiano edile originario proprio di Angolo Terme, della frazione Mazzunno, è stato sbalzato dallo T-Max Yamaha ed è precipitato per diversi metri nella scarpata che si trova a margine della carreggiata.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118 con auto mediche, ambulanza ed elisoccorso. Una volta recuperato, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del 54enne a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Il 41enne, invece, è stato medicato sul posto e sottoposto ai vari accertamenti del caso.

Come comunicato dai carabinieri del Comando di Brescia, l'alcoltest ha dato risultato positivo. Per questo motivo, i militari hanno arrestato il 41enne con l'accusa di omicidio stradale.