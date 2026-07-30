Sandro Tonali: “Tornare in Italia è impossibile per i soldi. Con mia moglie ho deciso in due minuti”

Sandro Tonali si è trasferito dal Newcastle al Tottenham. In un’intervista ha spiegato che tornare in Italia era impossibile per via dell’ingaggio e del costo del cartellino.

Sandro Tonali ha cambiato squadra. Il centrocampista della Nazionale è passato dal Newcastle al Tottenham, che ha sborsato 116 milioni di euro per acquistarlo. Tonali prosegue il suo cammino in Premier League, il campionato più duro al mondo, e lo fa agli ordini di Roberto De Zerbi, italiano, ma anche bresciano come lui. In un'intervista ha parlato della sua decisione e ha spiegato perché non è stato possibile tornare in Serie A, aggiungendo che nella scelta è stata determinante anche la moglie, Giulia Pastore.

Il dolce addio al Newcastle

Tonali ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mail e lo fa ha fatto da Sydney, dove il Tottenham è di stanza per le amichevoli per le amichevoli pre-campionato, in giro per il mondo. L'ex Milan per il suo vecchio club ha avuto parole straordinarie: "A Newcastle ho incontrato alcune delle migliori persone che lavorano nel mondo del calcio. Amano il calcio, vivono per il calcio. Quando ho deciso di andare via ho detto al mio agente e al direttore sportivo del Newcastle che volevo ottenere per loro il miglior prezzo possibile, perché si meritano tutto".

Impossibile tornare in Italia

L'addio al Newcastle è stato conclamato e deciso con la famiglia, così come il sì al Tottenham: "Siamo rimasti tre anni al Newcastle e dopo tre anni ci siamo detti che volevamo cambiare. Per via dei costi era impossibile tornare in Italia. Per lo stipendio si può sempre parlare, puoi parlare in continuazione, ma se non trovi i soldi per il cartellino, per il trasferimento, non puoi trasferirti. Qui ho trovato la scelta migliore per me, la mia carriera e la mia famiglia".

Sandro Tonali è passato dal Newcastle al Tottenham per 116 milioi di euro.

Il discorso che fa il centrocampista classe 2000 è più che corretto. Un discorso lucido, pragmatico di un ragazzo che sa benissimo che il Newcastle lo avrebbe ceduto solo per una cifra notevolissima, che in questo momento nessuna squadra di Serie A avrebbe potuto sborsare per lui, nonostante Tonali sia un calciatore di prima fascia.

Tonali ora è Mister 100 milioni

Il Tottenham ha bruciato la concorrenza di un'altra squadra, pare il Manchester City, una scelta condivisa con la moglie: "A fine campionato ho parlato con mia moglie, volevamo cambiare vita. Non solo per la città e alla fine abbiamo deciso per il Tottenham. Roberto e il direttore hanno fatto la differenza nella trattativa. Due minuti dopo parlavo con mia moglie e la mia famiglia dicendo che questa è stata una delle migliore decisioni della mia carriera".

Tonali ha parlato anche dell'etichetta che gli è stata subito affibbiata, cioè quella del calciatore da 100 milioni di euro. Ma non ne sente il peso, sapendo che i costi dei calciatori in Inghilterra in particolare sono altissimi. A lui interessa solo giocare a calcio.