Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano venerdì: decisa anche la data dello spareggio La decisione della Lega Serie A sulle partite scudetto e sulla data di un eventuale spareggio: incastri realizzati tenendo conto della data finale della finale di Champions.

È venerdì 23 maggio la data di Napoli–Cagliari e Como–Inter, le partite scudetto della 38ª giornata di campionato. A che ora si giocano? quasi sicuramente alle ore 20:45 (anche se si attende l'ufficialità al riguardo) il fischio d'inizio in contemporanea degli incontri che possono decidere l'assegnazione del titolo. Fissato anche il giorno per l'eventuale spareggio, sarà La Lega Serie A ha preso la decisione dopo una mattinata di consultazioni e scontri (tanto da sospendere inizialmente la seduta), ascoltando la posizione delle parti (che nei giorni scorsi erano apparse inconciliabili) collimando le esigenze dei partenopei e quelle dei nerazzurri (questi ultimi impegnati il 31 maggio in finale di Champions League con il Paris Saint-Germain), ragionando – calendario alla mano – anche sulla programmazione dello spareggio che, al netto di com'è finita a Parma (0-0) e a San Siro (2-2), è ipotesi ancora possibile sulla carta. E deve incastrarsi, giocoforza, nel lasso di tempo che manca al match dell'Allianz Arena coi francesi.

Una scelta che è stata resa possibile anche alla luce della situazione in classifica di sardi e lariani dopo il 37° turno, fuori da ogni calcolo per evitare la retrocessione in B: la vittoria sul Venezia è valsa la salvezza con 90 minuti d'anticipo per i rossoblù; la formazione di Fabregas non ha più obiettivi da raggiungere (né permanenza in A, messa al sicuro da tempo, né ambizioni europee).

