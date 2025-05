Chi si salva in Serie A e chi retrocede in Serie B, le combinazioni per la salvezza e cosa succede a pari punti

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli ultimi 180 minuti del campionato di Serie A promettono di regalare un finale incandescente anche in zona retrocessione. Con il Monza già in Serie B aritmeticamente, ci sarà da capire quali saranno le altre due squadre che faranno compagnia ai brianzoli nel prossimo campionato cadetto. La vittoria del Venezia sulla Fiorentina nel precedente turno ha riaperto tutti gli scenari. Contestualmente anche la vittoria dell'Empoli ha accorciato ulteriormente la classifica nella parte bassa creando una bagarre non indifferente che coinvolge ancora ben 6 squadre.

Di queste Empoli, Venezia e Lecce sembrano essere quelle maggiormente mentre per Parma, Verona e Cagliari, ancora non matematicamente salve, servirà solo un ultimo sforzo. Ma quali possono essere i risultati e le varie combinazioni che si potranno intrecciare in queste ultime due partite per capire chi riuscirà a salvarsi e chi invece dovrà retrocedere in Serie B. Qui tutti i risultati e i possibili scenari che si potrebbero vedere al termine degli 180 minuti di campionato e cosa succede in caso di pari punti con la classifica avulsa.

Chi si salva in Serie A, risultati e combinazioni

Il Cagliari al pari del Verona ha in questo momento 5 punti in più sul terzultimo posto. La salvezza arriverebbe in caso di vittoria dei sardi e degli scaligeri rispettivamente contro Venezia e Como. La salvezza per entrambe potrebbe arrivare anche in caso di pareggio ma in questo caso dipenderà anche dai risultati delle squadre sotto in classifica. Qualora Cagliari e Verona perdessero potrebbero ugualmente arrivare l'aritmetica salvezza, ovviamente interamente subordinata ai risultati delle altre. Stesso discorso anche per il Parma che a 32 punti dovrebbe comunque guardare i risultati delle tre che stazionano più in basso.

Il Venezia sicuramente avrà bisogno di vincere sul campo del Cagliari per portarsi a quota 32. Un pari o una sconfitta, a seconda degli altri risultati, potrebbero far finire i lagunari tra il penultimo e il terzultimo posto occupati attualmente da Empoli e Lecce. Salentini e toscani hanno sicuramente la possibilità di centrare i tre punti rispettivamente contro squadre come il Torino che non ha più nulla da chiedere al campionato e il Monza già retrocesso. Anche in questo caso una vittoria sarà fondamentale mentre un pari o una sconfitta potrebbe essere fatale specie se il Venezia dovesse fare bottino pieno a Cagliari.

Cosa succede in caso di pari punti, la classifica avulsa

Nel caso in cui la 17esima e la 18esima, arrivassero a pari punti in classifica al termine del campionato sarebbe uno spareggio a decidere chi dovrebbe restare in Serie A e chi retrocedere in Serie B. Sarà un doppio confronto andata e ritorno a decidere la salvezza di una delle due. Se invece tre o più squadre dovessero arrivare a pari punti ci sarebbe comunque uno spareggio a decidere la lotta salvezza con la classifica avulsa che decreterà quali saranno le due squadre a sfidarsi nel doppio confronto per evitare la retrocessione. Questi i criteri della classifica avulsa:

Punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti

Differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti

Differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato

Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

Sorteggio