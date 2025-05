video suggerito

Napoli e Inter litigano per la data dell'ultima giornata di Serie A e per lo spareggio Scudetto Napoli e Inter litigano per le date dell'ultima giornata e dello spareggio Scudetto: quando arriverà la decisione della Lega.

A cura di Vito Lamorte

La Serie A sta per concludersi e ci sono molti verdetti ancora da emettere ma non mancano le polemiche in vista dell'ultima giornata. Lunedì nel consiglio di Lega si decideranno le date e gli orari dell'ultimo turno del campionato 2024-2025 in base ai risultati che il campo decreterà tra sabato e domenica ma già circolano diversi malumori per le partite che potrebbero assegnare lo Scudetto.

Napoli (78 punti) e Inter (77) sono divise da un solo punto e si giocheranno tutto negli ultimi 180′: domenica gli azzurri saranno impegnati a Parma mentre i nerazzurri ospitano la Lazio. A meno di una sconfitta della squadra di Simone Inzaghi al Meazza, con vittoria degli uomini di Antonio Conte al Tardini, tutto si deciderà all'ultimo turno ma c'è da valutare anche l'ipotesi ‘spareggio' ed è qui che sorgono i problemi: l'unica possibilità sarebbe giocarlo tra l'ultima giornata e finale di Champions League perché successivamente non ci sarebbero più slot possibili ma i punti di vista delle società interessate sono molto distanti su questa situazione.

Ultima giornata e dello spareggio Scudetto: caos e polemiche per le date

Nel caso in cui non venisse decretata la vincitrice dello Scudetto dopo la penultima giornata, è probabile che le partite dell'ultimo turno di Inter e Napoli vengano anticipate a giovedì 22 maggio per mantenere uno slot libero nell'eventualità dello spareggio che si giocherebbe domenica 25 maggio.

Questo perché non esistono slot dopo la finale di Champions League tra impegni con le nazionali e il Mondiale per Club della FIFA: l'unico momento per inserire la partita decisiva per il campionato potrebbe essere tra l'ultima giornata e la finale di Champions che si giocherà il 31 maggio.

Da aggiungere a tutta questa situazione c'è la situazione del Cagliari: se la squadra di Davide Nicola non dovesse essere ancora aritmeticamente salva prima degli ultimi 90′ della stagione, anche le partite che interessano la "corsa salvezza" verrebbero anticipate al giorno 22 per mantenere delle partite ed evitare che alcune squadre conoscano in anticipo il risultato delle concorrenti.

È davvero una vicenda non semplice, perché il Napoli ha fatto già capire che non vorrebbe in nessun modo anticipare l'ultimo turno mentre l'Inter sì perché così potrebbe preparare meglio la finale di Champions League (oltre all'eventuale spareggio).

Spareggio Scudetto, la data e dove si giocherebbe

La data dell'eventuale spareggio Scudetto potrebbe essere domenica 25 maggio se venissero anticipate a giovedì 22 Napoli-Cagliari e Como-Inter. Dove si giocherebbe la partita decisiva per assegnare il titolo? Da regolamento si dovrebbe giocare allo stadio Giuseppe Meazza di Milano ma è molto probabile che per motivi di ordine pubblico si giocherebbe allo stadio Olimpico di Roma.