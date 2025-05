Quando si gioca la finale di Champions con l’Inter: data, stadio e dove vederla in TV

video suggerito

L'Inter in finale di Champions contro una tra PSG e Arsenal il 31 maggio. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orario, stadio e diretta TV in chiaro

A cura di Marco Beltrami

L'Inter scenderà in campo nella finale di Champions contro una tra PSG e Arsenal il 31 maggio. La partita è in programma alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, che torna ad ospitare una finale dopo 13 anni. La squadra di Inzaghi dopo la bellissima vittoria contro il Barcellona in semifinale va a caccia della 4a Champions della sua storia, in quella che sarà l'ottava finale. Cresce l'attesa per i biglietti dell'ultimo atto, con i tifosi dell'Inter che vogliono essere il dodicesimo uomo in campo. Prima bisognerà conoscere l'avversaria, ovvero una tra PSG e Arsenal che si sfideranno nella seconda semifinale. Blues favoriti dopo la vittoria in trasferta di misura.

Finale di Champions League, quando si gioca: data e orario

La data e l'orario della finale di Champions League che vedrà l'Inter sfidare una tra PSG e Arsenal sono già note. La partita si giocherà il 31 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21. In caso di pareggio nei tempi regolamentari si proseguirà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Dove si gioca la finale di Champions: lo stadio della partita

La finale della Champions League 2024/2025 tra l'Inter e una tra Arsenal e PSG si giocherà in Germania, a Monaco di Baviera. Lo stadio sarà l'Allianz Arena ovvero la struttura che ospita le partite casalinghe del Bayern Monaco, eliminato nei quarti proprio dai nerazzurri. L'Allianz Arena, nota anche come Fußball Arena München, è stato inaugurato nel 2005 e può contare su 70mila posti. Ha già ospitato una finale di Champions, quella della stagione 2011-2012 che vide i padroni di casa del Bayern sconfitti ai rigori dal Chelsea.

Dove vedere l'Inter in finale di Champions in tv e streaming

Come accaduto per le semifinali, anche la finale di Champions con l'Inter in campo sarà trasmessa in TV in chiaro. Questo alla luce della delibera dell'AgCom che permette la trasmissione senza abbonamenti in TV, con visione gratuita, di quei match che sono considerati "evento di interesse nazionale". Bisogna capire solo quale sarà il canale e l'emittente che offrirà il confronto tra Inter e PSG o Arsenal in chiaro. Salvo sorprese dovrebbe essere ancora visibile su TV8, che è canale che appartiene a Sky. La finale di Champions sarà comunque trasmessa in diretta TV su Sky, per gli abbonati che avranno vari canali a disposizione per assistere all'evento. Streaming su Sky Go, oltre che gratuito sulla piattaforma del canale dove sarà in chiaro.