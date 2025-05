Biglietti finale Champions League a Monaco, quanto costano: prezzi e come acquistarli

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

È quasi tutto pronto per la finale di Champions League: sabato 31 maggio l'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà le due squadre che si contenderanno il trofeo. I tifosi di Inter, Barcellona, Arsenal e PSG (le quattro finaliste) sono già a caccia dei biglietti per non perdersi l'ultimo atto di questa edizione, la prima in assoluto con il nuovo format. L'appuntamento è per la fine di questo mese nello stadio del Bayern Monaco, eliminato ai quarti di finale proprio dai nerazzurri.

I biglietti sono in vendita già dall'inizio del mese di aprile e i costi variano da circa 70 euro fino ai 950 della categoria 1, quella più costosa di tutte. Per il pubblico generico sono stati messi a disposizione 38.700 biglietti sui 64.500 totali, mentre quando sarà definita la finale verranno rilasciati i restanti biglietti dedicati ai tifosi interessati.

Quando si gioca la finale di Champions League: data e stadio

L'appuntamento per l'ultimo atto di questa Champions League è per sabato 31 maggio: alle ore 21:00 ci sarà il fischio d'inizio della finale che si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, lo stadio che ospita le partite casalinghe del Bayern Monaco. Non è la prima volta che la coppa più ambita d'Europa fa tappa in Baviera e in quell'unico precedente i padroni di casa riuscirono ad arrivare alla fine della competizione. L'Allianz Arena ha già ospitato una finale di Champions nel 2012, vinta clamorosamente dal Chelsea di Di Matteo proprio contro il Bayern Monaco.

Biglietti finale Champions League, quanto costano: i prezzi

Il listino prezzi per i biglietti della finale di Champions è noto da molto tempo. Si parte con il biglietto base dal costo di 70 euro per la categoria Fan First, dedicata ai tifosi delle squadre che raggiungeranno l'ultimo step. Poi si passa alla categoria 3 che costa 180, la categoria 2 da 650 fino a quella più prestigiosa, la categoria 1 dal costo di 950 euro. Il biglietto per persone con disabilità costa 70 euro (prezzo Fans First) e comprende un biglietto gratuito per un accompagnatore

Come acquistare i biglietti per la finale di Champions League a Monaco

Sono già stati messi in vendita 38.700 biglietti sui 64.500 totali: dal 7 all'11 aprile scorso è stata aperta la finestra per candidarsi all'acquisto dei tagliandi tramite il sito ufficiale della UEFA e i tifosi risultati idonei dopo l'estrazione hanno avuto la possibilità di acquistare due biglietti per la categoria di prezzo assegnata. Poi al termine delle semifinali verranno messi in vendita i restanti 36mila biglietti dedicati ai tifosi delle due squadre, 18mila per ogni fazione.