Serie A, le news sull’ultima giornata: le partite scudetto Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano venerdì alle 20:45, è ufficiale

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato prima che avesse inizio la riunione per decidere data e orario di Napoli-Cagliari e Como-Inter. "Più giovedì o venerdì per le due gare scudetto? Sarà una scelta difficile – ha ammesso a ‘Radio Anch'io Sport' su Radio1 Rai -, perché da un lato si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder le proprie squadre vincere in un giorno festivo, dall'altro, in caso di spareggio, ipotesi difficile da realizzarsi, dobbiamo garantire all'Inter la possibilità di avere un adeguato un riposo in vista della finale di Champions League. Starà al consiglio fare una sintesi. Oltre alle due partite scudetto, avremo un blocco di 6 partite con in ballo le coppe e le retrocessioni. Avremo in tutto 3-4 blocchi".