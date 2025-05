video suggerito

Napoli e Inter si giocano lo Scudetto all'ultima giornata: pareggi drammatici contro Parma e Lazio Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto negli ultimi novanta minuti del campionato. Pareggi drammatici al Tardini e al Meazza ma la situazione in testa resta invariata.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli pareggia a Parma e la Lazio costringe al pareggio in casa l'Inter. Incredibile finale tra lo stadio Tardini e il Meazza con risultati cambiati di volta in volta, rigori assegnati e poi revocati e VAR intervenuto in più di un'occasione. Lo 0-0 degli emiliani contro la squadra di Conte e il 2-2 di Milano lascia tutta la situazione di classifica invariata con i nerazzurri ancora a -1 dal Napoli capolista. Lo Scudetto è nelle mani del Napoli che contro il Cagliari al Maradona dovrà vincere a prescindere dal risultato dell'Inter impegnato a Como.

L'iniziale vantaggio di Bisseck per l'Inter.

Cos'è successo nel finale tra il Tardini e il Meazza

Incredibile quanto accaduto nel penultimo turno di campionato quello che con tutta probabilità ha deciso lo Scudetto. La squadra di Conte chiude la prima frazione sullo 0-0 e proprio mentre rientrava negli spogliatoi ha ricevuto la notizia del gol del vantaggio dell'Inter firmato Bisseck. Il difensore nerazzurro sfrutta al meglio una respinta della difesa della Lazio e mette in rete il pallone che vale l'1-0. Nella ripresa la squadra di Baroni pareggia con Pedro dopo un gol annullato e poi riassegnato. I nerazzurri però con Dumfries si riportano davanti.

Il gol dell'olandese fa esplodere il Meazza gettando nello sconforto il popolo partenopeo presente al Tardini. La squadra di Conte è ancora sul punteggio di 0-0 contro il Parma di Chivu e colpisce tre legni con Anguissa, Politano e McTominay. A Milano però arriva nel secondo tempo a pochi istanti dalla fine la notizia del calcio di rigore assegnato alla Lazio. Bisseck in area di rigore colpisce il pallone col braccio. Per il direttore di gara, dopo il check col VAR, è calcio di rigore. Dagli undici metri Pedro non fallisce nonostante Sommer avesse intuito.

Il gol assegnato e poi revocato in Parma-Napoli.

Il rigore assegnato e poi revocato al Napoli

Nel frattempo a Parma il pareggio fa esplodere un boato ma non è ancora finita. Neres cade in area di rigore dopo un contatto dubbio: l'arbitro fischia rigore. Doveri però viene successivamente richiamato al VAR per un precedente fallo di Simeone su Circati e per questo è stata revocata la decisione del tiro dagli undici metri. Conte viene espulso così come a San Siro finiscono anzitempo la partita anche Baroni e Simone Inzaghi per un finale a dir poco pazzesco. Al triplice fischio dai due campi il verdetto dello Scudetto si saprà solo al termine degli ultimi 90 minuti che l'Inter giocherà a Como e il Napoli in casa di un Cagliari già salvo e in un Maradona che si preannuncia strapieno.