Quando si gioca l'ultima giornata di Serie A e l'eventuale spareggio Napoli-Inter per lo Scudetto: le date Ufficialmente l'ultima giornata di Serie A è in programma domenica 25 maggio ma potrebbe essere anticipata totalmente, non solo a causa dell'eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter.

A cura di Alessio Morra

Nove partite di Serie A tutte assieme, stasera, nella 37ª giornata di Serie A. Una rarità, un ritorno al passato, figlio di una serie di incastri incredibili. Praticamente quasi tutte le squadre in campo alle 20:45 hanno un obiettivo da raggiungere. Quindi la contemporaneità è d'obbligo. La contemporaneità vige anche, soprattutto, all'ultima giornata, quando però a giocare negli stessi slot di orari saranno le squadre che sono in lizza per gli stessi obiettivi. Dunque in caso di lotta scudetto Napoli e Inter saranno in campo lo stesso giorno, alla stessa ora.

Spareggio scudetto Napoli-Inter, quando si potrebbe giocare: la data

La possibilità dello spareggio esiste. Tra Napoli e Inter c'è solo un punto di differenza (78 a 77). Se lo scenario rimarrà più o meno lo stesso, e cioè che lo scudetto non verrà assegnato stasera, e con un divario al massimo di tre punti tra le squadre di Conte e Inzaghi al termine di Parma-Napoli e Inter-Lazio rimarrà viva l'ipotesi spareggio, che nella storia della Serie A si è giocato solo una volta, nel 1964.

L'eventuale spareggio scudetto tra Inter e Napoli avrebbe solo due possibili date. Due non di più, perché l'Inter ha la finale di Champions con il PSG alle porte (sabato 31 maggio) e lo spareggio si disputerebbe o (più probabilmente) domenica 25 maggio o lunedì 26 maggio.

Quando si gioca l’ultima giornata di Serie A: gli incastri tra spareggio e Finale di Champions

L'ultima giornata di campionato è programmata ufficialmente per domenica 25 maggio. È chiaro che ci saranno una serie di anticipi, basta guardare la programmazione degli ultimi anni per averne conferma. Cagliari-Fiorentina lo scorso anno si tenne addirittura di giovedì. Fondamentale è la contemporaneità tra le partite che hanno gli stessi obiettivi, ma dividere le partite non è semplice.

Se Napoli e Inter saranno ancora in lizza per lo scudetto dovranno giocare in contemporanea. I nerazzurri sfideranno il Como, nei pressi del lago, all'ultima giornata, mentre i partenopei ospiteranno il Cagliari. Se i rossoblu saranno ancora in lotta per non retrocedere dovranno giocare alla stessa ora e nella stessa data dei sardi pure tutte le altre squadre ancora in bagarre per non retrocedere (al momento Lecce, Empoli, Parma e Venezia).

L'intreccio potrebbe essere clamoroso, perché il Venezia affronta la Juventus, che è in piena lotta Champions e di giovedì (o venerdì) si potrebbe chiudere quasi tutto il campionato. I 90 minuti in programma stasera saranno determinanti per il calendario della 38ª e ultima giornata.