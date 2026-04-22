Simeone convoca nove giocatori della squadra riserve: il piano per la Champions fa infuriare la Liga

Simeone punta di nuovo su una formazione rimaneggiata per il campionato, facendo riposare i titolari in vista della Champions che è il vero obiettivo. Ma diversi presidenti della Liga lo accusano.

L'Atletico Madrid pensa soltanto alla Champions League e non cerca neanche di nasconderlo in questo finale di campionato. I convocati di Simeone per la partita di campionato contro l'Elche sono il manifesto del pensiero della società, pronta a investire tutto per vincere il titolo in Europa. Tra assenze ed esclusioni tattiche i Colchoneros si presenteranno all'appuntamento di stasera con nove giocatori della Primavera e in campo ci saranno tanti nomi che hanno avuto poco spazio nel corso della stagione. Ma queste decisioni hanno portato l'allenatore a ricevere accuse dai presidenti delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

I convocati di Simeone fanno arrabbiare la Liga

Da una parte c'è l'esigenza dettata dagli infortuni di Hancko, Gimenez e Lookman, giocatori chiave per l'Atletico Madrid, ma dall'altra parte l'assenza di giocatori come Giuliano Simeone e Sorloth dettate da motivazioni tattiche ha creato un caso nel campionato spagnolo. La lista dei convocati dell'Atletico Madrid per la partita contro l'Elche fa discutere perché è piena di giovani provenienti dalla squadra riserve. Sono nove in totale, un numero sospettosamente alto che fa presagire una formazione fortemente rimaneggiata, giovane e piena di seconde linee.

La Champions League è la priorità per la squadra di Simeone che vuole giocarsi tutto per arrivare in finale, rischiando anche una serie di risultati negativi in campionato. Era già successo con il Siviglia prima del ritorno con il Barcellona, ma per tante squadre questo falserebbe la competizione soprattutto per quanto riguarda la zona retrocessione. Il presidente del Valencia lo aveva accusato pubblicamente: "Ci sono stati risultati imprevedibili, squadre che non hanno schierato i loro migliori giocatori. So che succede ogni stagione, ma questo non la rende meno spiacevole". Eppure non sembra importare a Simeone che continua con la sua linea per il campionato, dove continueranno a giocare le riserve, restando focalizzato soltanto sulla Champions League.