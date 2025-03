video suggerito

L’errore di Angelino in Lecce-Roma è senza senso: sbaglia un incredibile gol a porta vuota L’esterno giallorosso ha mancato un clamoroso gol a porta completamente sguarnita. L’errore inspiegabile solo dopo 8 minuti di Lecce-Roma, posticipo del sabato della 30a di Serie A. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

A inizio di partita tra Lecce e Roma, posticipo del sabato sera della 30a giornata, i giallorossi hanno sfiorato il vantaggio ma Angelino ha clamorosamente sbagliato un gol già fatto. L'esterno di Ranieri si è ritrovato in area di rigore dei pugliesi, palla al piede, con Falcone fuori dai pali e la difesa avversaria completamente fuori posizione. Tuttavia, il romanista ha fallito in modo inspiegabile la rete del possibile vantaggio, lasciando allibiti tifosi allo stadio e davanti alla TV.

Cos'è accaduto in Lecce-Roma: l'errore di Falcone, poi quello di Angelino

L’occasione più ghiotta per la Roma arriva già al minuto 8 del primo tempo: Falcone non si intende col proprio difensore su un lancio lungo degli avversari e i due si scontrano al limite dell'area, lasciando il pallone vacante. Ad approfittarne è proprio Angelino che intelligentemente aveva seguito l’azione mettendo pressione alla retroguardia salentina, ritrovandosi per primo sul pallone. L'esterno romanista incredibilmente si ritrova a porta sguarnita ma sbaglia la cosa più semplice, con un tiro maldestro, senza senso, salvando il Lecce.

Il gesto da capitano di Pellegrini verso Angelino

Di fronte alla clamorosa topica tutto lo stadio tira un sospiro di sollievo, non l'esterno giallorosso che resta anch'egli basito, avendo compreso quanto compiuto. Immediato è giunto però anche il gesto da vero capitano, da parte di Pellegrini che si è precipitato dal proprio compagno dandogli un "cinque" di incoraggiamento, per una gara che è rimasta sullo 0-0, in perfetto equilibrio. Con Angelino che però è sembrato pagare l'imperdonabile errore per il resto del primo tempo: con difficoltà ha trovato continuità offensiva come suo solito, commettendo qualche svarione difensivo in chiave di ripiego.