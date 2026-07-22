Sinner e molti big pensano al boicottaggio degli US Open: a rischio il ricchissimo torneo di doppio misto

I tennisti sono sul piede di guerra e pensano al boicottaggio pure agli US Open. Sinner e molti big pronti a non giocare il torneo di doppio misto.

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L'estate del tennis è storicamente sul cemento e in Nord America. Agosto è il mese dell'Open del Canada, seguito da Cincinnati. Due 1000 che vedono protagonisti uomini e donne. Il 31 agosto prenderanno il via gli US Open, quarta e ultima prova Slam della stagione che vedranno sicuramente Jannik Sinner favorito. Ma anche a New York i tennisti potrebbero dar vita a un bel boicottaggio e a farne le spese potrebbe essere il torneo di doppio misto, che dallo scorso anno è diventato uno show nello show.

Il boicottaggio degli US Open

I migliori tennisti al mondo sono sul piede di guerra da tempo. I big della racchetta pretendono una quota molto più alta dei ricavi delle prove del Grande Slam e considerato che al momento non è stato trovato un accordo con la USTA, la federtennis americana, sono pronti ad agire duramente. Secondo quanto riporta The Athletic ci sarà un boicottaggio e i migliori giocatori starebbero pensando di rinunciare al torneo di doppio misto, sul quale gli organizzatori hanno investito molto, creando uno show vero proprio già lo scorso anno.

Sinner e molti big potrebbero dire no al doppio misto

Sia al Roland Garros che a Wimbledon il boicottaggio dei migliori tennisti c'è stato, però, onestamente, è stato poca cosa, ben lontano da quello degli anni '70. A Parigi l'attività nel media day è stata ridotta, poi la minaccia di limitazioni all'attività media e sui social ufficiali a Wimbledon nella prima settimana. Adesso, si potrebbe fare davvero sul serio con il boicottaggio al torneo di doppio misto degli US Open. The Athletic scrive che tanti tennisti d'elite, inclusi i numeri 1 Sinner e Sabalenka, ma anche Jessica Pegula, una delle migliori tenniste americane, starebbero pensando di non giocatore il torneo di doppio misto, che lo scorso anno è stato un evento importante con in palio un milione di euro per la coppia vincitrice.

Il doppio misto rivoluzionato è il fiore all'occhiello degli US Open

I tennisti da tempo protestano e pretendono una cifra maggiore, destinata a loro, ai giocatori, con una percentuale maggiore dei ricavi generati dai tornei del Grande Slam. Pretendono il 22 percento dei ricavi. Se boicottaggio sarà con una serie di rinunce di rilevo al torneo di doppio misto sarebbe un vero boicottaggio, considerato che nella settimana che precede il torneo, denominata Fan Week, il doppio misto rappresenta il richiamo principale. Un anno fa venne effettuata un'autentica rivoluzione, torneo con quasi tutti i big, e con un montepremi da impazzire. Spettacolare e divertente, anche se poi vinsero comunque Errani e Vavassori, gli specialisti puri, ma l'attenzione fu enorme, e anche quest'anno potrebbe esserlo. Da tempo si parla di una super coppia formata da Serena Williams e Carlos Alcaraz.