La triste fine di Renato Sanches: a 28 anni il PSG vuole quasi regalarlo. Perché non ha mercato

Renato Sanches era uno dei calciatori più promettenti del panorama europeo, adesso a 28 anni non lo vuole praticamente nessuno. Il PSG, col quale ha ancora un anno di contratto, vorrebbe piazzarlo in ogni modo.

Renato Sanches nel 2016, quando aveva 19 anni, vinse il premio Golden Boy, esattamente un anno prima di Mbappé. L'albo d'oro del riconoscimento destinato al miglior giovane del calcio europeo avrebbe poi annoverato gente come Haaland, Pedri, Gavi, Bellingham, Yamal, Doué. Parliamo insomma di calciatori che hanno avuto e stanno avendo una carriera da top player. Sanches è la classica eccezione che conferma la regola: del centrocampista portoghese si sono perse le tracce, almeno ad alto livello. Sbattuto tra i prestiti degli ultimi anni dall'esito deludente, adesso è ancora una volta tornato al PSG, col quale ha un ultimo anno di contratto. Per Luis Enrique è sempre fuori progetto, il club francese se ne vuole disfare a tutti i costi, praticamente regalandolo, ma il calciatore di Lisbona non ha mercato, soprattutto per un motivo: il mega stipendio.

Il declino inarrestabile di Renato Sanches, l'ex Golden Boy di 10 anni fa

Sanches – esploso giovanissimo nel Benfica e che è stato meteora fugace alla Roma (ennesimo prestito nella stagione 2023/24, un'annata martoriata dagli infortuni e chiusa con sole 12 presenze complessive e un gol) – è appena tornato dal prestito al Panathinaikos: ancora una pagina senza lasciare traccia, con tante panchine e problemi fisici. Il club greco si è ben guardato dal riscattarlo e adesso il giocatore è ancora a libro paga del PSG per la stagione residua che resta sul suo pesante contratto.

Le ragioni principali per cui la carriera di Sanches ha imboccato da anni la via di un declino che appare inarrestabile sono principalmente tre. Come accennato, il calciatore è molto fragile da un punto di vista fisico. Fin dai tempi del Bayern Monaco, che lo prese dal Benfica nell'anno del Golden Boy, Renato è stato tormentato da continui infortuni, soprattutto lesioni muscolari, che gli hanno impedito di trovare continuità. Poi la discontinuità nelle prestazioni, strettamente correlata alla questione dell'integrità: a causa dei continui stop forzati, quel ragazzo così talentuoso non è più riuscito a esprimere con costanza quella fisicità e quell'esplosività palla al piede che avevano fatto innamorare di lui le big europee.

Perché il portoghese non ha mercato e il PSG se lo ritrova sul groppone: l'ingaggio altissimo

Ma ora a bloccarlo a Parigi, almeno finché qualcuno non troverà la formula giusta per portarselo a casa con un pacchetto completo che sia più che favorevole, è l'ingaggio alto, anzi altissimo se commisurato al Renato Sanches attuale. Lo stipendio garantito dall'ultimo anno di contratto con il PSG è davvero molto elevato per la maggior parte dei club di medio-alto livello. Questo rende difficile una cessione a titolo definitivo, anche di fronte alla volontà del PSG di regalarne quasi il cartellino.

Renato Sanches con la maglia della Roma: in giallorosso è stato una meteora

Il valore di mercato del portoghese è crollato a circa 2 milioni di euro, coerentemente anche col suo status contrattuale che lo vede all'ultimo anno. Insomma il PSG sarebbe disposto a lasciarlo partire a titolo definitivo per una cifra simbolica, ma il vero ostacolo per qualsiasi acquirente non è il costo del cartellino, bensì le richieste del giocatore, che dovrebbe accettare una drastica riduzione dello stipendio per accasarsi altrove firmando un nuovo contratto. Quello firmato da Renato Sanches col club parigino nel 2022 gli ha fatto mettere in tasca circa 3,5-4 milioni netti, che significa – anche per il prossimo anno – un esborso tra i 6 e i 7 milioni di euro lordi all'anno.

Una cifra cui il calciatore portoghese non vuole rinunciare e che tuttavia complica la sua sistemazione, alla luce del suo rendimento ormai a picco e dei 29 anni che compirà il prossimo 18 agosto.