Quanto guadagnano Milan e Inter per giocare un derby amichevole dall’altra parte del mondo a Perth

Il test-derby in programma mercoledì 4 agosto tra Milan e Inter in Australia a Perth, è il piato forte delle due milanesi per le rispettive tournée in Asia e Australia. Un match che rappresenta anche l’incasso maggiore nel pacchetto di amichevoli che vale circa 5 milioni a club.

Il Derby della Madonnina che si gioca a Perth, all’Optus Stadium, mercoledì 5 agosto 2026 è uno degli appuntamenti centrali del calcio italiano all'estero nel pacchetto di amichevoli asiatiche e australiane che riunisce in tournée Milan, Inter, Juventus e Palermo. Hong Kong resta il teatro principale della tournée nerazzurra ma il confronto con i rossoneri di Amorim si gioca in Western Australia, in un intreccio di accordi economici che impongono spostamenti logistici ben precisi, a fronte di incassi comunque plurimilionari, da tempo prestabiliti.

I ricavi complessivi delle tournée di Milan e Inter

Non esistono ancora delle cifre pubbliche e ufficiali relative al solamente agli incassi del derby anche se si conoscono i numeri complessivi che riportano i ricavi in totale da parte di Milan e Inter, che restano multimilionari. Ai nerazzurri spetta un cachet stimato attorno ai 6 milioni di euro per l’intero tour precampionato che comprende la doppia piazza tra Hong Kong e Perth, mentre quello del Milan è sui 5 milioni in una tournée tutta australiana. Ovviamente questi sono introiti che comprendono un po' tutto, dai diritti di immagine delle squadre in TV e di sfruttamento dei rispettivi marchi all'estero, alle attività commerciali e brand activation, fino alla percentuale dell'incasso per ogni singola partita.

Cosa si sa sul valore del derby Milan-Inter: come vengono suddivisi gli incassi

L’Optus Stadium ha una capienza superiore ai 60.000 posti e i biglietti messi a disposizione per il derby Milan-Inter partono da circa 30 euro, con più della metà dei tagliandi sotto i 50, cifre modiche per convogliare il maggior numero possibile di tifosi internazionali, per un incasso che verrà suddiviso tra la proprietà dell'impianto e le due squadre partecipanti secondo regole stabilite. In questi accordi, infatti, i club coinvolti ricevono un fixed fee stabiliti in base alle proiezioni con cui gli organizzatori dovrebbero incassare con la biglietteria, l'hospitality premium, l'investimento degli sponsor e i guadagni dei diritti televisivi.

Milan-Inter, i diritti TV e l'impatto sui tifosi locali

Channel Seven è il canale TV di riferimento e ha acquisito i diritti per la trasmissione in chiaro in Australia (Seven e 7plus), con copertura del derby e delle altre partite che sono state vendute a network sparsi in tutta Europa, Asia, Sudamerica, Africa e Medio Oriente ma come avviene di consueto per le amichevoli estive di alto profilo, i contratti restano comunque riservati.

Il derby di Perth tra Milan e Inter per fascino della rivalità e per il contesto particolare, rappresenta evidentemente la voce più remunerativa del pacchetto milanista e una delle principali dell’intero tour delle due milanesi, pezzo forte di una tournée da circa 5 milioni di euro a club.