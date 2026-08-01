Manchester City-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

L’Inter scende in campo contro il Manchester City sabato 1 agosto 2026 alle ore 13:30 al Kai-Tak Stadium di Hong Kong. La partita amichevole sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

L'Inter lascia l'Europa per affrontare una serie di test internazionali tra Hong Kong e Perth in vista dell'inizio della stagione: i nerazzurri prenderanno parte all'Hong Kong Football Festival e nella prima uscita la squadra di Cristian Chivu affronterà il Manchester City oggi, sabato 1 agosto 2026, alle ore 13:30 italiane. Il match si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Dopo le prime uscite del ritiro in Germania, con il largo successo per 16-0 sull'Aasen e la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Karlsruher, i nerazzurri solo volati in Asia dove affronteranno i Citizens di Maresca. Dopo i campioni d'Italia in carica si trasferiranno in Australia, dove completeranno la tournée con altri due appuntamenti di grande prestigio: il primo sarà il derby estivo contro il Milan, in programma mercoledì 5 agosto, mentre pochi giorni più tardi, sabato 8 agosto, arriverà il confronto con la Juventus. Tre partite di livello per permettere a Chivu di testare la squadra contro avversari importanti e avvicinarsi nel migliore dei modi ai primi impegni ufficiali della nuova stagione.

Non sarà una prima volta per l’Inter ad Hong Kong: i nerazzurri vi hanno già giocato il 18 giugno 1997, quando al termine della stagione disputarono una partita amichevole contro il Sing Tao, squadra locale battuta per 8-0 all’Hong Kong Stadium con tre gol di Ganz e le reti di Zamorano, Kallon, Winter, Ince e Djorkaeff.

Manchester City-Inter, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

L'Inter scende in campo alle ore 13:30 al Kai-Tak Stadium di Hong Kong per affrontare il Manchester City. La terza uscita stagionale dei campioni d'Italia in carica contro i Citizens di Enzo Maresca si potrà vedere in diretta tv e in streaming su DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. In alternativa, sarà disponibile in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati.

La probabile formazione dell'Inter contro il Manchester City

Chivu non avrà a disposizione il neo acquisto, ex Citizens, John Stones e il capitano Lautaro Martinez, ma ha già recuperato diversi elementi che hanno partecipato alla Coppa del Mondo.

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Bonny, Esposito. Allenatore: Chivu.