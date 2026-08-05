Milan-Inter in amichevole, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Amichevole di lusso a Perth, in Australia con il derby Milan-Inter. Appuntamento alle 13:00 italiane in TV e in streaming su DAZN e Sky.

C'è un derby alle porte, il primo ufficiale di questa nuova stagione anche se in amichevole e dall'altra parte del mondo. Si gioca oggi, alle 13:00 italiane e mette di fronte i campioni d'Italia con l'ambiziosa squadra di Amorim. Milan-Inter si gioca a Perth, in Australia e si potrà vedere in diretta sia su DAZN sia su Sky per i soli abbonati.

Un derby è sempre un derby anche se amichevole estiva, e ci si sta preparando con la tensione giusta. Sarà anche l'occasione per tributare l'ennesimo saluto a Franco Baresi, con i rossoneri col lutto al braccio per la scomparsa del capitano i cui funerali si sono svolti martedì mattina a Milano (con quasi tutta la rosa rossonera assente). Sul fronte sportivo, il Milan si appresta a giocare la seconda amichevole di questo pre-campionato, con Ruben Amorim che ha parlato in conferenza stampa, confermando come ci sarà spazio per tutti nel derby, con una serie di sostituzioni per dare minutaggio. Cristian Chivu, che con la squadra si è trasferito da Hong Kong in Australia per l'occasione, è alla sua terza amichevole in questa tournée asiatica dove ha incontrato, vincendo, il Karlsruher per poi impattare 1-1 col Manchester City-Inter. Dopo il Milan, si chiuderà col derby d'Italia contro la Juventus.

Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming: l'orario

Milan-Inter sarà visibile oggi dalle 13:00 in diretta esclusiva sulle piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato ai due boradcaster. In streaming la diretta è sempre possibile su DAZN ma anche al servizio on demand di NOW e, per gli utenti di Sky con l'app mobile SkyGo.

Probabili formazioni Milan-Inter, amichevole estiva

Le scelte di Amorim? Tutte da decifrare. In porta sarà staffetta tra Terracciano e Torriani con Mike Maignan ancora in ferie. Dietro il terzetto Tomori, Gabbia, Pavlovic mentre sugli esterni si alterneranno Bartesaghi ed Estupinan a sinistra e Athekame e Chukwueze a destra. In mezzo al campo due le scelte tra Comotto, Ricci e Fofana. Dietro al centravanti dove Camarda appare favorito su Gonçalo Ramos potrebbero cominciare Nkunku e Loftus-Cheek. Panchina per Rafael Leao.

Chivu non si è sbilanciato nella conferenza pre derby ma ha evidenziato un punto più che chiaro, e nevralgico: Thuram e Lautaro non saranno assolutamente della partita. Anzi, c'è di più: probabilmente non saranno nemmeno a disposizione per la prima di campionato, contro il Monza. E con il Milan? Attacco sulle spalle di Pio Esposito poi un 3-5-2 in cui si proverà a dare minutaggio a tutti.

MILAN (3-5-2): Terraciano; De Winter, Gabbia, Gila; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Ricci, Bartesaghi; Camarda, Goncalo Ramos. All. Amorim

INTER (3-5-2): J.Martinez; Stones, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu