Napoli-Osasuna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Il Napoli oggi affronta l’Osasuna. L’incontro amichevole si disputerà alle ore 18:30 a Castel di Sangro. Diretta TV e streaming su Sky, DAZN e OneFootball ma con la formula del Pay per View.

Il Napoli torna in campo oggi, mercoledì 5 agosto, e lo fa per giocare la terza amichevole stagionale, la prima a Castel di Sangro. Al Teofilo Patini sarà di scena una partita internazionale, l'avversario sarà l'Osasuna, club spagnolo di buon livello. L'incontro si potrà seguire a partire dalle ore 18:30 su Sky, DAZN e OneFootball, ma per vederlo servirà acquistare la partita, al costo di 9.99. Allegri vuole alzare i giri del motore e proverà a dare un minutaggio maggiore a chi ha già iniziato il ritiro e potrebbe far esordire chi è arrivato da qualche giorno.

Dopo aver celebrato il Centenario, il Napoli si concentra solo sul campo. Prima delle tre amichevoli in programma a Castel di Sangro. Oggi si gioca la partita con l'Osasuna, compagine spagnola di medio livello. L'incontro prenderà il via alle ore 18:30. Allegri conferma il 4-3-3. La sfida, come detto, si potrà seguire in modalità differenti, ma in ogni caso bisognerà pagare un ticket per vedere la partita, che non è inclusa in alcun abbonamento.

Napoli-Osasuna, dove vederla in TV e in streaming: l'orario della partita

Dunque, Napoli-Osasuna a Castel di Sangro. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky, DAZN e OneFootball. Ma chi vorrà farlo, anche gli abbonati, dovranno sborsare 9,99 euro sia per seguire la partita su Sky che su DAZN o OneFootball. L'incontro prenderà il via alle ore 18:30.

Le probabile formazione del Napoli per l'amichevole con l'Osasuna

Allegri farà quasi le prove generali. Perché manderà in campo dall'inizio la miglior formazione possibile. In campo ci sarà anche Scott McTominay, che si sta allenando da pochi giorni. In ritiro solo oggi sono arrivati De Bruyne e Lukaku che faranno da spettatori.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

Le amichevoli del Napoli: quali sono le prossime gare

Sconfitta con l'Arezzo, vittoria con la Carrarese, entrambe giocate a Dimaro. Ora c'è l'Osasuna. Poi sabato 8 agosto, cioè tra tre giorni, match più ostico con il Celta Vigo, calcio d'inizio alle 20:30. Infine il 12 agosto, tra una settimana, si chiude il pre-campionato delle amichevoli con l'Aris Salonicco. Sabato 22 si parte con la sfida di Marassi con il Genoa.