Harry Hudson investito da un motociclista contromano, frattura alle vertebre: “E’ stato spaventoso”

Il giovane diciottenne britannico Harry Hudson, già campione del mondo U19, si è ritrovato con una “frattura da compressione” alle vertebre a seguito di un terribile incidente in allenamento. “E’ stato investito da un motociclista che procedeva in contromano” ha spiegato il fratello, presente al momento dell’impatto.

Nuovo incidente stradale nei confronti di un corridore che ha rischiato la vita durante un normale allenamento in strada. E' accaduto all'appena diciottenne Harry Hudson, tra i più talentuosi prospetti emergenti nel circuito internazionale che sta correndo con la Development della Lidl-Trek, team che lo ha subito assistito dopo l'investimento, avvenuto per colpa di un motociclista contromano: "E' stato spaventoso", ha sottolineato, ritrovandosi con una frattura da compressione alla schiena.

La notizia è rimbalzata nel momento in cui Hudson è stato meglio e si è ripreso dalle conseguenze della caduta e dalla paura che ha vissuto. Così, è venuto a galla il pauroso impatto che il giovanissimo corridore britannico ha subito durante un allenamento nel fine settimana, venendo investito e balzato via di sella da un motociclista. Hudson ha voluto rassicurare i suoi tifosi e tutti gli appassionati, mostrandosi in convalescenza e pubblicando le radiografie che testimoniano il rischio che ha corso: l'immagine della sua schiena, con le vertebre fratturare per compressione. Hudson, che fa parte del programma di sviluppo Lidl-Trek , è stato investito durante una discesa, mentre era insieme a suo fratello Finley.

Proprio il fratello di Harry, ha condiviso la storia sui social media dove ha anche descritto la collisione improvvisa ma inevitabile perché "il motociclista stava guidando contromano e ha investito Harry frontalmente". Fortunatamente, Hudson è stato rapidamente trasportato all'ospedale più vicino, grazie al tempestivo intervento di altri corridori che erano presenti e che hanno chiamato i servizi di emergenza. "Sono stato investito da un motociclista in discesa durante un allenamento a Girona" ha poi raccontato lui stesso sui social. "È stato un incidente piuttosto spaventoso… dopo 24 ore in ospedale, mi hanno permesso di tornare a casa, ma purtroppo si è scoperto che avevo subito una frattura da compressione alla vertebra T8. Ora mi sto riprendendo a casa. Questa settimana è stata piuttosto dura, ma il supporto e l'aiuto che ho ricevuto da Lidl-Trek , dal mio management e anche da altri ciclisti subito dopo l'incidente sono stati incredibili"

Harry Hudson non è semplicemente uno dei tanti giovani che sta provando a farsi strada nel mondo del ciclismo professionista visto che è considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione e che la Lidl-Trek sta seguendo con attenzione estrema. L'anno scorso, il diciottenne britannico non solo ha vinto il titolo mondiale Under 19, ma si è anche imposto nella versione juniores della Liegi-Bastogne-Liegi e in questa stagione, ha già partecipato a diverse gare Under 23, sfidando i professionisti al Giro di Sardegna.