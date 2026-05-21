Harry Hudson investito da un motociclista contromano, frattura alle vertebre: “E’ stato spaventoso”
Nuovo incidente stradale nei confronti di un corridore che ha rischiato la vita durante un normale allenamento in strada. E' accaduto all'appena diciottenne Harry Hudson, tra i più talentuosi prospetti emergenti nel circuito internazionale che sta correndo con la Development della Lidl-Trek, team che lo ha subito assistito dopo l'investimento, avvenuto per colpa di un motociclista contromano: "E' stato spaventoso", ha sottolineato, ritrovandosi con una frattura da compressione alla schiena.
La notizia è rimbalzata nel momento in cui Hudson è stato meglio e si è ripreso dalle conseguenze della caduta e dalla paura che ha vissuto. Così, è venuto a galla il pauroso impatto che il giovanissimo corridore britannico ha subito durante un allenamento nel fine settimana, venendo investito e balzato via di sella da un motociclista. Hudson ha voluto rassicurare i suoi tifosi e tutti gli appassionati, mostrandosi in convalescenza e pubblicando le radiografie che testimoniano il rischio che ha corso: l'immagine della sua schiena, con le vertebre fratturare per compressione. Hudson, che fa parte del programma di sviluppo Lidl-Trek , è stato investito durante una discesa, mentre era insieme a suo fratello Finley.
Proprio il fratello di Harry, ha condiviso la storia sui social media dove ha anche descritto la collisione improvvisa ma inevitabile perché "il motociclista stava guidando contromano e ha investito Harry frontalmente". Fortunatamente, Hudson è stato rapidamente trasportato all'ospedale più vicino, grazie al tempestivo intervento di altri corridori che erano presenti e che hanno chiamato i servizi di emergenza. "Sono stato investito da un motociclista in discesa durante un allenamento a Girona" ha poi raccontato lui stesso sui social. "È stato un incidente piuttosto spaventoso… dopo 24 ore in ospedale, mi hanno permesso di tornare a casa, ma purtroppo si è scoperto che avevo subito una frattura da compressione alla vertebra T8. Ora mi sto riprendendo a casa. Questa settimana è stata piuttosto dura, ma il supporto e l'aiuto che ho ricevuto da Lidl-Trek , dal mio management e anche da altri ciclisti subito dopo l'incidente sono stati incredibili"
Harry Hudson non è semplicemente uno dei tanti giovani che sta provando a farsi strada nel mondo del ciclismo professionista visto che è considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione e che la Lidl-Trek sta seguendo con attenzione estrema. L'anno scorso, il diciottenne britannico non solo ha vinto il titolo mondiale Under 19, ma si è anche imposto nella versione juniores della Liegi-Bastogne-Liegi e in questa stagione, ha già partecipato a diverse gare Under 23, sfidando i professionisti al Giro di Sardegna.