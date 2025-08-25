Alex Jimenez ceduto dal Milan un giorno dopo la chat contro Allegri pubblicata da Fabrizio Corona

Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan dopo la chat contro Allegri pubblicata da Fabrizio Corona: quest’ultimo episodio ha accelerato l’addio del terzino spagnolo, sul quale il Como si sarebbe già mosso per avviare una trattativa.

Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan dopo la chat contro Allegri pubblicata da Fabrizio Corona. Il calciatore ha usato con un’amica su Instagram parole non proprio educate per definire il tecnico toscano (‘Questo allenatore di m***a') e questa chat è stata pubblicata dall'ex socio fondatore e amministratore di Corona's.

Il terzino spagnolo si è giocato il suo futuro in rossonero per alcuni atteggiamenti e comportamenti poco professionali: sarebbe arrivato più volte in ritardo agli allenamenti e per questo atteggiamento aveva già pagato con l'esclusione dalla tournée inglese. Quest'ultimo episodio ha accelerato l'addio e nelle ultime ore è il Como avrebbe già bussato alla porta di Casa Milan per avviare una trattativa.

Alex Jimenez in uscita dal Milan dopo i messaggi contro Allegri

Alex Jimenez era stato punito già prima della tournée inglese del Milan per i suoi comportamenti poco professionali e facendolo allenatore con Milan Futuro ma nelle scorse ore è stata pubblicata questa chat da Fabrizio Corona che ha rincarato la dose: il calciatore spagnolo ha definito Massimiliano Allegri un "allenatore di m***a" dopo la partita con la Cremonese, persa 2-1 dal Diavolo, e le strade del club rossonero e del giocatore si potrebbero dividere.

Il classe 2005 ha giocato tutto il secondo tempo del match di San Siro ma ha tenuto a dire al suo interlocutore, in questo caso interlocutrice, che "Ni anche ho giocato bebè". Un modo per assolversi dalla prima uscita non soddisfacente da parte dei rossoneri in campionato.

Su Jimenez ha messo gli occhi Cesc Fabregas per rinforzare le fasce del suo Como e i lariani avrebbero già contattato il Milan per intavolare una trattativa: la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto ma bisogna capire a quali cifre. In merito all'operazione bisogna considerare che il Real Madrid detiene due clausole di riacquisto sul giocatore, una valida per questa sessione a 9 milioni di euro e l’altra per l’estate 2026 a 12 milioni. Adesso bisognerà capire se e in che modo queste tre società riusciranno a trovare una soluzione a questa situazione.

Il calciatore spagnolo ha mostrato le sue capacità e la sua personalità nei minuti che gli sono stati riservati lo scorso anno e per questo motivo il Como, che ha mostrato di avere ambizione in questo mercato lavorando su profili giovani, potrebbe essere un’importante occasione di crescita per Alex Jimenez.