video suggerito

Camila Giorgi torna a farsi sentire e va all’attacco: “Su di me fake news, sarò presto in Italia” Camila Giorgi a circa due mesi dall’inaspettato addio al tennis torna a far sentire la sua voce. L’ex tennista italiana se la prende con i giornalisti e spiega perché si è ritirata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Camila Giorgi è un'ex tennista italiana che qualche mese di punto in bianco si è ritirata dal tennis e da quel momento è diventata irreperibile. Di lei non si sa nulla, ora è ritornata a far sentire la sua voce e lo ha fatto sui suoi profili social dove ha risposto alla domanda di un fan e lo ha fatto con estrema durezza, aggiungendo che presto tornerà in Italia.

L'ex tennista si arrabbia sui social: "Sono fake news"

Giorgi ha proposto un Q&A ai suoi follower sul suo profilo Instagram e rispondendo a un paio di domande ha provato a dare la sua verità. C'è chi le ha scritto se è scappata dall'Italia, la risposta è stata tranchant: "Purtroppo i giornalisti di poco valore fanno fake news, e per avere qualche click in più alla loro pagina venderebbero anche la propria dignità. Ho un avvocato che mi segue e se avessi problemi non sarei tornata in Italia due settimane fa. Ritornerò presto".

Le accuse che deve affrontare Giorgi in tribunale

Camila Giorgi deve affrontare due accuse differenti: una è sui mancati vaccini, l'altra è prodotta da accertamenti della Guardia di Finanza. La sua famiglia non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi e ci sarebbe un debito con il fisco che sfiora il milione di euro. Mentre riguardo i vaccini, c'è stata pochi giorni fa l'udienza preliminare davanti al Gup di Vicenza sulle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green Pass. L'udienza è stata rinviata al 5 novembre. Le accuse della Procura, a vario titolo, sono per i reati di falso ideologico, corruzione e peculato. Qualche giorno fa l'avvocato Nicotera aveva rimesso il proprio mandato. Il legale aveva spiegato che l'ex giocatrice non si era fatta più viva.

Giorgi ha spiegato anche perché ha lasciato il tennis all'improvviso

Poi ha risposto pure a un'altra domanda. Un utente le ha chiesto come mai avesse deciso di ritirarsi all'improvviso, lei ha scritto laconicamente: "Per me quello era il momento giusto".