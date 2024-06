Djokovic sceglie di allenarsi con Sinner a Wimbledon: vuole risposte definitive prima di rischiare

video suggerito

Novak Djokovic giocherà o meno il torneo di Wimbledon? I prossimi giorni saranno decisivi per la decisione finale del tennista serbo che solo pochi giorni fa è finito sotto i ferri per curare l'infortunio al menisco rimediato al Roland Garros. Un esame importante per la scelta di Nole sarà rappresentato da un allenamento già programmato per la giornata di giovedì: il numero due del mondo lavorerà sul campo con Jannik Sinner, ovvero il tennista che lo precede in classifica.

La decisione di Djokovic su Wimbledon, quando deciderà se giocare o meno

Djokovic dovrà sciogliere i dubbi sulla sua partecipazione a Wimbledon entro venerdì, giorno in cui è previsto il sorteggio del tabellone. Il giorno prima ci sarà questo appuntamento considerato cruciale: il sette volte campione dei Championship si allenerà per circa un'ora sull'erba londinese con Sinner, ovvero il miglior sparring partner possibile, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. I primi due giocatori del mondo si fronteggeranno per testare le reciproche condizioni, anche se questa sessione sarà sicuramente più utile a Nole che a Jannik, reduce dal trionfo di Halle e fisicamente in grande spolvero.

L'allenamento di Djokovic con Sinner prima di Wimbledon

Questo lavoro sul campo con Jannik potrebbe rappresentare un esame decisivo per capire se ci sono realmente i margini per una partecipazione a Wimbledon, dopo i segnali positivi degli ultimi giorni. D'altronde già nella giornata di ieri, Novak Djokovic aveva spiegato: "Sta andando tutto bene ma non ho ancora deciso se giocherò a Wimbledon, la decisione arriverà tra pochi giorni. La ripresa sta andando sorprendentemente bene. Spero di giocare a Wimbledon e poi alle Olimpiadi".

D'altronde Sinner evoca dolci ricordi a Wimbledon per Djokovic. I due precedenti sull'erba londinese si sono rivelati favorevoli al tennista serbo che si è imposto nelle ultime due edizioni, prima ai quarti e poi in semifinale. Quello era però uno Jannik molto diverso e meno competitivo di oggi. Sinner infatti ha vinto tre degli ultimi quattro confronti, dimostrando di meritare il primo posto nel ranking.