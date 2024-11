video suggerito

Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars è la canzone più veloce ad aver raggiunto 1 miliardo di stream su Spotify Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars è diventato il brano più veloce a raggiungere un miliardo di stream su Spotify, togliendo il record a Seven di Jung Kook e Latto. Dentro la classfica dei brani che hanno raggiunto più velocemente questo traguardo.

A cura di Vincenzo Nasto

Lady Gaga e Bruno Mars, via Comunicato Stampa

Die With A Smile, il brano in collaborazione tra Lady Gaga e Bruno Mars, pubblicato lo scorso 16 agosto, è diventata la canzone più veloce a raggiungere un miliardo di stream su Spotify. Ad annunciarlo, è la piattaforma svedese in un post su Instagram, in cui ha scritto: "Ci piace chiamarla una condotta leggendaria". La canzone conquista in 97 giorni quest'importante traguardo su Spotify, togliendo lo scettro a una canzone pubblicata il 14 luglio 2023, come riporta il Guinness World Record. Infatti, con 108 giorni, fino a qualche ora fa, il titolo era detenuto da Jung Kook e Latto, membro dei BTS con il suo brano, nella versione esplicita, Seven. La canzone aveva battuto per soli 10 giorni il record maschile detenuto da The Kid Laroi e Justin Bieber con Stay e Harry Styles con As It Was, ma si era anche messa dietro Miley Cyrus con Flowers, che aveva impiegato solo 112 giorni per accumulare un miliardo di stream. La coppia formata da Gaga e Bruno Mars festeggia quindi un traguardo storico, con la cantante che sul suo profilo Instagram, ha ringraziato i suoi fan così: "Die with A Smile è ufficialmente la canzone più veloce della storia a raggiungere 1 miliardo di streaming su Spotify. Terrò questo momento con affetto. Sono così grata ai mostri (suoi fan) e ai teppisti (fan di Bruno Mars) e a così tante persone in tutto il mondo che si sono innamorate della nostra canzone. Mi sento così fortunata".

Come Lady Gaga e Bruno Mars hanno reso un successo Die With A Smile

Ma come Die With A Smile è diventata tra le canzoni più ascoltate del 2024? Sicuramente, l'influenza avuta da Gaga nella comunicazione anche della canzone al pubblico, non è stata indifferente. Il brano è stato spoilerato solo poche ore prima della sua uscita all'Intuit Dome di Los Angeles, il 15 agosto, durante lo spettacolo di Bruno Mars. Solo qualche giorno dopo, la cantante si sarebbe esibita all'apertura delle Olimpiadi, cantando Mon Truc en Plume, brano di Renée Jeanmaire reso celebre da Jeanmarie Zizi. L'attenzione su Gaga è però anche un riflesso di due aspetti che hanno interessato e interesseranno i prossimi mesi della cantante: da una parte l'uscita di Joker 2: Folie à Deux di Todd Phillips, ma anche l'annuncio di un nuovo album a febbraio 2025, per adesso rinominato LG7, che seguirà Chromatica del 2020. Il tutto seguito poi dall'uscita di Disease, il 30 ottobre. Anche il percorso di Bruno Mars sembra aver influito sulla popolarità del brano, con il cantante, che solo qualche mese dopo, il 17 ottobre, ha collaborato nel disco della cantante K-Pop Rosè nel singolo Apt.. La canzone ha superato i 100 milioni di ascolti su Spotify nella prima settimana della sua uscita e tutt'ora conta 385 milioni di stream.

La classifica dei brani che hanno raggiunto più velocemente un miliardo di stream su Spotify

Nel frattempo, Die With A Smile ha trascorso 8 settimane al primo posto della Billboard Global 200, ma soprattutto ha ottenuto due nomination ai Grammy 2025: canzone dell'anno e miglior registrazione pop duo/gruppo. Andiamo a vedere la classifica aggiornata dei brani che hanno raggiunto più velocemente un miliardo di stream su Spotify:

Die with a Smile – Lady Gaga & Bruno Mars: 97 giorni Seven – Jungkook ft. Latto: 108 giorni Flowers – Miley Cyrus: 112 giorni Espresso – Sabrina Carpenter: 117 giorni Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber: 117 giorni As It Was – Harry Styles: 118 giorni Who – JIMIN: 118 giorni Birds of a Feather – Billie Eilish: 119 giorni Shape of You – Ed Sheeran: 153 giorni Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello: 158 giorni