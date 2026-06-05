Sarà a Roma il Giubileo di Vasco: nella primavera 2027 concerti ed eventi con 500mila persone

Il Giubileo di Vasco partirà da Roma nella primavera del 2027. L’annuncio arriva via Instagram con un post che annuncia un concerto nella Città Eterna con la partecipazione di oltre 500mila persone.

Il Giubileo di Vasco partirà da Roma. Ad annunciarlo è il cantante con un post pubblicato poche ore fa su Instagram. Proprio nella Capitale, nella primavera del 2027, il rocker ha annunciato la prima data di un evento che coinvolgerà oltre 500mila persone.

L’annuncio del Komandante svela il mistero che era iniziato ieri con l’affissione di decine di cartelloni apparsi in oltre 20 città italiane, che anticipavano l’annuncio di un evento. Nessuna informazione era arrivata a corredare l'immagine dei poster con il volto di Vasco appesi in tutta Italia ma i fan avevano già compreso che sarebbero presto arrivate novità imperdibili. E l'annuncio di tali novità è arrivato puntualmente a poche ore dalla partenza del Vasco Live 2026, ed è stato accolto con trepidazione da parte di migliaia di fan.

"Sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco", si legge nel post comparso su Instagram, che anticipa la realizzazione di un evento epocale cui assisteranno mezzo milione di persone.

La fine dell’evento, durante il quale il rocker di Zocca festeggerà i 50 anni di carriera, è prevista per giugno 2027. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una serie composta da cinque concerti che saranno tutti tenuti a Roma: un calendario che trasformerà la Capitale nel punto di riferimento e di ritrovo di migliaia di fan.

Pare però che l’evento non sarà composto solo da concerti: sarebbero previsti, sempre a Roma, incontri, eventi, mostre e iniziative dedicate alla celebrazione della straordinaria carriera dell’artista. Ancora ignote le location che ospiteranno gli eventi, ma sono già diverse le suggestioni che circolano in rete circa la possibilità di individuare spazi adatti a contenere una tale mole di persone.