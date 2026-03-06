Come ha reagito Eddie Brock all’ultimo posto in classifica a Sanremo: “Era il mio sogno”, e mostra il tatuaggio

"Ultimo in classifica? La miglior cosa". Eddie Brock ha reagito con ironia all'ultimo posto in classifica al Festival di Sanremo 2026, conclusosi lo scorso sabato. Il cantante romano, passato dall'essere uno ‘sconosciuto' a un fenomeno virale con la canzone Non è mica te, canzone che gli ha permesso di arrivare tra i Big al Festival, ospite di diversi programmi Tv oggi, venerdì 6 marzo, ha parlato del suo piazzamento in classifica. 30 è diventato il suo numero preferito, tant'è vero che se l'è fatto tatuare sulla mano. "Questo è il mio tatuaggio, porterà molta fortuna. Siamo contenti dell'ultimo posto" ha dichiarato intervistato da Domenico Marocchi nella puntata odierna di La volta buona.

E anche ospite di Rosario Fiorello in La Pennicanza oggi, Eddie Brock ha scherzato con lo speaker e showman riguardo il suo ultimo posto. "La canzone sta andando forte? Non lo sapevo, non me ne sto accorgendo. Me lo stai dicendo tu Fiore" ha dichiarato, prima di assistere alla reazione dei ragazzi presenti nello studio di RaiRadio2 all'ascolto di Avvoltoi. "Hai avuto una grande fortuna ad arrivare ultimo. Non è facile arrivare 30esimo, è come fare 13. Sei in compagnia di Vasco Rossi, di Zucchero con Donne, di Tananai, di Adriano Celentano con Il ragazzo della via Gluck", ha continuato Fiorello, e la risposta di Edoardo Iaschi, nome all'anagrafe dell'artista, è stata immediata: "Ho vinto il toto calcio. Era già un sogno stare lì, arrivare 30esimi ancora più un sogno".

Il tatuaggio sulla mano insieme al cugino e al produttore

Dopo Sanremo 2026, Eddie Brock, il suo produttore Vincenzo Leone e il cugino, autore del brano Avvoltoi, Lorenzo Iaschi, si sono tatuati sulla mano il numero 30, legato alla posizione in classifica finale del brano presentato al Festival. Ha così scelto di trasformare la "sconfitta", presa con grande filosofia, in un gesto memorabile e ironico, descrivendolo così su Instagram: "30 e Lode". 30 è stato anche il codice del televoto a lui associato durante la finale. Un numero che mai dimenticherà.

Leggi anche Le pagelle della finale di Sanremo 2026 e i voti alle canzoni dell'ultima serata

Una reazione che ricorda lo stesso spirito con cui Tananai affrontò l'ultimo posto in classifica a Sanremo nel 2022: la capacità di prendersi poco sul serio in un contesto come quello di Sanremo, agli occhi dei spettatori appare quasi "rivoluzionario", e premia gli artisti in questione.