Nel telefono di Eddie Brock: “Nelle note c’è un messaggio per gli attacchi di panico e una nuova canzone”

Eddie Brock, via Fanpage

Uno degli esordienti maggiormenti attesi al Festival di Sanremo 2026 è Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, che si esibirà sul palco dell'Ariston con "Avvoltoi". A poche ore dall'ingresso sul palco più importante della sua vita, il cantautore romano si è raccontato ai microfoni di Fanpage.it, mostrando ciò che contiene il suo cellulare, tra canzoni e chat preferite, messaggi e DM ricevuti (anche da Sayf) e l'arrivo nella città ligure di una "piccola rappresentanza" per tifarlo.

Se sullo sfondo del cellulare è possibile vedere una foto con il suo migliore amico durante un concerto vissuto insieme, tra gli spettacoli più memorabili a cui ha assistito ci sono gli Alcazar a Roma, ma soprattutto Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport nella capitale: il cantante di "Portami via" sarà l'ospite, sul palco dell'Ariston del cantante di "Non è mica te". Il discorso non si allontana da Roma, quando mostra l'ultimo brano ascoltato su Spotify: "Speriamo non sia uno mio, sarebbe una figuraccia totale (ride n.d.r). E invece no, Giulio Cesare di Antonello Venditti".

Poi un selfie con un il suo cane, Jack, e la foto alla testa di suo cugino Lorenzo: "Allora vi racconto anche il pregresso di questa foto, perché sennò pare che…Sto facendo mettere delle lozioni per far ricrescere i capelli a Lorenzo, mio cugino, e ho scattato la foto della sua capoccia per capire il prima e il dopo". Restando in famiglia svela che ci sarà un bel po' di gente a sostenerlo: "Siamo tanti perché poi viene anche tutta la mia squadra di calcio. Sono tutti organizzati per supportarmi da lontano. I miei genitori sono i primi che vengono anche perché vogliono vedermi dal vivo". Tra questi anche suo fratello, Dario, in viaggio verso Sanremo: "L'ultima persona che ho chiamato, a parte il mio ufficio stampa (ride n.d.r) è mio fratello Dario che è in viaggio che viene con i suoi amichetti. È piccolo, ha 18 anni, si farà questa settimana sanremese".

Tra le ultime conversazioni compare un altro concorrente del Festival di Sanremo, Sayf, "una chat fatta di risate e vocali", ma anche "mi ha scritto la mia psicologa in questo momento, se vi interessa". Tra le note invece compaiono due storie. Da una parte, il cantante spiega che utilizza le note del cellulare per superare la paura del volo: "Quando sono in aereo che ho gli attacchi di panico, mi scrivo da solo che non accadrà niente". Mentre nell'altra nota compaiono alcuni dei primi passaggi di quella che diventerà una canzone, successivamente al Festival: "Un appunto, una mezza strofa".