Napoli celebra Pino Daniele a 10 anni dalla scomparsa: gli eventi in città Gli eventi di Napoli per ricordare Pino Daniele a dieci anni dalla morte. Manfredi: “La sua arte è eterna, per Napoli è stato un faro” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il 4 gennaio di dieci anni fa moriva Pino Daniele: e Napoli si prepara al decennale con una serie di eventi in città per ricordare il suo artista, scomparso prematuramente all'età di 59 anni. Tanti gli eventi organizzati dal Comune di Napoli per due giorni, il fine settimana del 4 e 5 gennaio, a ridosso dell'Epifania. Vicoli, strade e piazze, tutte quelle attraversate da Pino Daniele nella sua vita e con la sua musica.

Gli eventi del 4 e 5 gennaio

Sabato 4 gennaio, dalle 10 alle 22, da Piazza Santa Maria La Nova, a pochi passi dalla sua casa natale, prenderà idealmente il via un percorso musicale che attraverserà vicoli e strade del centro antico per arrivare fino all’Istituto Elena di Savoia Diaz, dove l’artista si diplomò. La voce di Pino Daniele sarà diffusa attraverso punti d’ascolto realizzati grazie alla collaborazione attiva delle Municipalità coinvolte, dei commercianti e di altre realtà del territorio, e ci saranno omaggi, interpretazioni e performance musicali di tre artisti di strada: Morena Chiara, Cecilia Ricci e Lampa Faly.

Domenica 5 gennaio sarà la volta di “Napul è…I luoghi di Pino Daniele”, itinerario proposto dalla Delegazione FAI di Napoli. L'evento sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria al link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it. Si parte alle ore 10 da Piazza Bellini e alle ore 12 da Piazza Santa Maria La Nova, per ritrovare "la genesi delle prime canzoni e l’indissolubile legame di Pino con la sua città". Racconti, aneddoti e incontri esclusivi, con Carmine Aymone e Michelangelo Iossa, autori dell'omonimo libro.

Sempre domenica 5 gennaio, infine, alle ore 19.30 nella Chiesa Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa in via Marco Aurelio nel Rione Traiano, si terrà invece il concerto gospel in onore di Pino Daniele, che vedrà sul palco The Blue Gospel Singers Choir: "uno show dinamico, dalla durata di 60 minuti circa, che abbraccia generi differenti e include una selezione di brani di Pino Daniele riarrangiati proprio in chiave Gospel", fanno sapere gli organizzatori.

Mandredi: "Pino Daniele un faro, la sua arte è eterna"

"Pino Daniele è stato per Napoli un faro, un punto di riferimento per diverse generazioni, un innovatore capace di contaminare i generi e i linguaggi: la sua arte è eterna", ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi, "a distanza di dieci anni dalla scomparsa, era doveroso per noi rendergli omaggio: dopo il concerto del Capodanno il 31 in suo onore, napoletani e turisti potranno ascoltare le sue canzoni – che già riecheggiano ogni giorno nei vicoli del centro come una colonna sonora permanente della città – nelle strade della sua infanzia e adolescenza. Pino sarà sempre tra noi".