Successo per "Pino", documentario su Pino Daniele: è primo al box office Il documentario del regista Francesco Lettieri dedicato a Pino Daniele, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 31 marzo, è primo al box office.

A cura di Valerio Papadia

James Senese, Federico Vacalebre e Francesco Lettieri

Nonostante siano passati 10 anni dalla sua morte, Pino Daniele è più presente che mai nei cuori dei napoletani e, in generale, di chi amava la sua musica. In attesa del film "Je so pazzo", le cui riprese sono iniziate a Napoli nelle scorse ore, ci pensa il documentario "Pino", firmato dal regista partenopeo Francesco Lettieri – noto per essere la mente dietro i videoclip delle canzoni di Liberato – a tenere viva la memoria di Pino Daniele e a rendere omaggio al cantautore napoletano. Uscito nelle sale cinematografiche soltanto lo scorso 31 marzo, il documentario "Pino" si è rivelato subito un successo, dal momento che è al primo posto del box office in Italia.

Di cosa parla "Pino", documentario dedicato a Pino Daniele

Firmato, come detto, da Francesco Lettieri, "Pino" è un viaggio nella vita di Pino Daniele, attraverso video inediti di concerti, backstage, incisioni in sala prove, nonché interviste ad amici e artisti che hanno condiviso musica e non solo con il cantautore. Protagonista è il giornalista e critico musicale Federico Vacalebre (che ha firmato con Lettieri anche soggetto e sceneggiatura), che guida gli spettatori attraverso la vita e l'opera di Pino Daniele.

All'interno del documentario ci sono contributi e interviste di artisti come Eric Clapton, Vasco Rossi, Jovanotti, James Senese, Enzo Avitabile, Pat Metheny e tanti altri che, insieme ad amici di infanzia e parenti, raccontano Pino Daniele come uomo e artista.