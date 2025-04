video suggerito

A Napoli le riprese di "Je so pazzo", il film su Pino Daniele interpretato da Massimiliano Caiazzo Set sul Lungomare e in piazza del Plebiscito per il film che ripercorre la carriera di Pino Daniele: a interpretare il cantautore napoletano l'attore Massimiliano Caiazzo.

A cura di Valerio Papadia

Hanno preso il via a Napoli le riprese di "Je so pazzo", il film sulla vita di Pino Daniele: l'indimenticato cantautore partenopeo, scomparso prematuramente ormai 10 anni fa, nel 2015, com'è noto sarà interpretato da Massimiliano Caiazzo, attore celebre per la serie tv "Mare Fuori". I primi set sono stati allestiti sul Lungomare di Napoli e in piazza del Plebiscito. Nell'iconica piazza nel cuore della città, infatti, è stato ricreato il famoso concerto che Pino Daniele tenne proprio lì nel 1981: quell'esibizione, alla quale assistettero circa 200mila persone, consacrò il cantautore napoletano come uno dei più amati dalla sua città, e non solo.

Nelle scorse ore, dunque, sui social network sono comparse le prime foto riguardanti il film: un ciak e il Lungomare sullo sfondo, ma anche una foto di Massimiliano Caiazzo, giacca di pelle marrone, capelli ricci lunghi e viso che mostra i chili che ha dovuto prendere per arrivare ad avere la corporatura di Pino Daniele; secondo le indiscrezioni che hanno preceduto l'inizio delle riprese, l'attore napoletano ha dovuto mettere su circa 20 chili per il ruolo.

Il film "Je so pazzo" è tratto dall'omonimo libro di Alessandro Daniele, figlio di Pino: è prodotto da Rai Cinema, mentre la regia è firmata da Nicola Prosatore, che ha già diretto Massimiliano Caiazzo nel film "Piano Piano". Da quanto si apprende, il film su Pino Daniele dovrebbe uscire nelle sale italiane entro la fine del 2025.