video suggerito

Riforniva di hashish l’isola di Capri: arrestato 55enne con quasi mezzo chilo di droga Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Capri: gestiva una piccola piazza di spaccio che riforniva l’isola di hashish. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Gestiva una piccola piazza di spaccio attraverso la quale riforniva di hashish uno dei posti più frequentati dai turisti ed esclusivi di tutta la Campania: l'isola di Capri; per questo, un uomo di 55 anni, Luciano Miccio, è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma della locale stazione hanno deciso di sottoporre a perquisizione l'abitazione del 55enne, all'interno della quale hanno rinvenuto quasi mezzo chilo di hashish; nella fattispecie, i carabinieri hanno sequestrato 431 grammi della sostanza stupefacente, oltre a diverso materiale per il confezionamento della droga e bilancini di precisione per pesare le dosi. Inoltre, in una scatola di scarpe, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 1.200 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

Pertanto, al termine della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno proceduto ad arrestare Luciano Miccio: deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Per il 55enne si sono dunque aperte le porte del carcere, dove è stato portato in attesa di giudizio.