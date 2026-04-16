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Droga e due pistole nascoste sulla cabina dell’ascensore: 38enne arrestato a Pozzuoli

L’uomo era in libertà vigilata ed è stato sorpreso dai carabinieri a spacciare droga. In casa dei genitori, invece, i militari dell’Arma hanno trovato 7mila euro.
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A cura di Valerio Papadia
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A Monteruscello, quartiere periferico e residenziale di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, i carabinieri della Sezione Operativa della locale compagnia hanno arrestato Angelo Capasso, 38enne già noto alle forze dell'ordine e in libertà vigilata. Durante un servizio di controllo in via Saba, i militari dell'Arma hanno sorpreso Capasso mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente: nelle tasche del 38enne, i carabinieri hanno rinvenuto altre 5 dosi di cocaina e 65 euro.

Gli operatori hanno così deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione di Capasso: in un comodino, tra la biancheria, i militari dell'Arma hanno così trovato la chiave di manutenzione del vano ascensore. Il passo successivo è stato prevedibile: i carabinieri hanno ispezionato il vano ascensore del palazzo e, in un vano ricavato sulla cabina, hanno rinvenuto due involucri di cellophane contenenti cocaina e crack per un peso complessivo di 53 grammi; insieme alla droga anche due bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente.

Le sorprese, per i carabinieri, non si sono però limitate alla droga. Sulla cabina dell'ascensore, infatti, i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche un borsello contenente due pistole: una Beretta con matricola abrasa completa di caricatore con 14 proiettili e una Bruni ancora con matricola abrasa e carica con 4 proiettili. La perquisizione, inoltre, si è estesa anche alla casa dei genitori del 38enne, che vivono sullo stesso pianerottolo: nell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 7mila euro, la cui origine non è stata chiarita. Al termine del controllo, Angelo Capasso è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio ed è stato portato in carcere.

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