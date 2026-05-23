Ruba due borse Louis Vuitton a Capri, furto da 30mila euro. Arrestato turista spagnolo

Un 20enne spagnolo, turista sull’isola di Capri, ha rubato due borse nella boutique Louis Vuitton; è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia di Stato e arrestato.

Le borse rubate a Capri e recuperate dalla Polizia

È entrato nella boutique Louis Vuitton di Capri, ha preso due delle borse esposte, le ha infilate con naturalezza in una busta e, senza che nessuno facesse caso a lui, è tornato in strada. Quando i dipendenti si sono accorti del furto era già scomparso. E con buone probabilità che fosse anche già andato via dall'isola. Invece, i poliziotti lo hanno rintracciato poco dopo e hanno recuperato le borse, che hanno un valore decisamente alto: complessivamente, 30mila euro.

Protagonista della vicenda, che si è conclusa con un arresto, è un 20enne spagnolo, turista sull'isola del Golfo di Napoli. L'intervento dei poliziotti risale al pomeriggio di ieri, 22 maggio, quando agli agenti del commissariato di Capri, impegnati nei servizi di controllo del territorio, è arrivata la nota della centrale operativa per il furto consumato: qualcuno aveva rubato due borse dalla boutique di lusso di via Camerelle. I dipendenti se n'erano accorti perché avevano notato lo spazio vuoto sullo scaffale e, controllando le telecamere, avevano visto un giovane che portava via i prodotti esposti.

Gli agenti hanno analizzato le registrazioni della videosorveglianza dell'isola e hanno appurato che il ragazzo si era allontanato verso via Padre Serafini Cimmino; attraverso gli occhi elettronici sono riusciti a ricostruire i suoi spostamenti e lo hanno rintracciato presso una struttura ricettiva. È stato controllato e trovato in possesso delle due borse, che sono state restituite al titolare del negozio. Il giovane, invece, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida dell'arresto.