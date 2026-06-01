Annuncia sui social che avrebbe picchiato la nonna, poi torna a casa e la massacra di botte

A Pozzuoli, nella provincia di Napoli, un 28enne è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della nonna; l’anziana aveva già denunciato il nipote per le violenze subite.

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Una storia di ripetute violenze in famiglia quella che arriva da Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti dell'anziana nonna, una donna di 73 anni. Già lo scorso 24 maggio, la donna lo aveva denunciato e, così, i militari dell'Arma avevano attivato il codice rosso. Durante la notte appena trascorsa, però, una donna si è presentata dai carabinieri: era la madre del 28enne che, in lacrime, ha raccontato ai militari che suo figlio aveva appena aggredito la nonna.

In una storia pubblicata sui social, infatti, il giovane ha annunciato che avrebbe picchiato l'anziana e, tornato a casa, l'ha effettivamente aggredita. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, infatti, hanno trovato la 73enne riversa sul pavimento: soccorsa dal 118, l'anziana donna è stata trasportata al locale ospedale, dove è stata medicata dal personale sanitario; per lei ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Anche il 28enne, all'arrivo dei carabinieri della stazione di Pozzuoli e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia, si trovava ancora in casa; il giovane è stato pertanto tratto in arresto dai militari dell'Arma e portato in carcere, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.