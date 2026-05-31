È morta nonna Margherita, star di Facebook per i video con la nipote. L’annuncio della figlia sui social

È morta a 89 anni “Nonna Margherita”, molto nota sui social per i video girati con la nipote; l’annuncio della figlia, Cinzia Paglini, su Facebook.

Nonna Margherita

È morta nelle scorse ore Nonna Margherita, l'arzilla 89enne napoletana diventata famosa sui social, in particolare su Facebook, grazie ai video con la nipote, Mariagrazia Imperatrice. A darne l'annuncio è la figlia, la cantante Cinzia Paglini, con un post pubblicato alle 7.27 di oggi, 31 maggio: "Stamattina mi è stato comunicato che non sei più tra noi… mamma, mi sta scoppiando il cuore".

I profili social dell'anziana, gestiti dalla nipote, sono molto seguiti: oltre 430mila follower su Facebook, circa 80mila su Instagram. Gli ultimi post sono stati pubblicati ieri pomeriggio e rilanciano quelli della ragazza, che da tempo vive a Londra e che nei giorni scorsi è tornata a Napoli in viaggio col figlio piccolo. Uno degli ultimi post in cui compare l'anziana, invece, risale al 13 maggio: è un video in cui Nonna Margherita, commossa, mostra il regalo che la nipote le ha inviato per la festa della mamma.

Nel 2022 la donna era stata coinvolta in una vicenda che, però, non ha a che fare coi social. Il Tribunale di Napoli aveva notificato a Cinzia Paglini la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, su richiesta del pubblico ministero, contestando "una condizione psico-fisica particolarmente precaria" e presunte "condotte maltrattanti subite in ambito familiare"; per l'incarico era stato scelto Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli.

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Alla decisione del Tribunale si era opposta la figlia (assistita dall'avvocato Francesco Cafiero), sostenendo che non c'era stata nessuna perizia psichiatrica e parlando di scontri familiari che sarebbero stati alla base della denuncia.