“Incinta e vittima di cyberbullismo, ho rischiato di perdere il bimbo” la denuncia dell’influencer Mariagrazia Imperatrice L’influencer napoletana, al quinto mese di gravidanza, ha sporto denuncia: “Contro di me insulti e volgarità sul web. Costretta ad andare in ospedale”

"Incinta di 5 mesi e vittima di cyberbullismo, con insulti e allusioni sul web, sono stata male e ho rischiato di perdere il bimbo. Ora basta, sono pronta a denunciare". A parlare è Mariagrazia Imperatrice, influencer napoletana che abita a Londra, che sui social conta oltre 430mila follower e 30 milioni di visualizzazioni, spesso protagonista di post e video assieme a Nonna Margherita, nonnina star di Facebook molto amata sui social. Imperatrice è stata vittima di malore e refertata in ospedale.

L'influencer incinta al quinto mese, vittima degli haters

Proprio in uno dei suoi video, a Natale, Mariagrazia Imperatrice ha rivelato alla sua nonnina di aspettare un bimbo da 5 mesi. Il lieto evento, accolto con gioia ed emozione da tutta la famiglia, ha però scatenato, oltre a tanti bei messaggi di felicitazioni, anche commenti negativi sul mondo dei social, che in alcuni casi, secondo Mariagrazia Imperatrice, sarebbero andati oltre, trascendendo in insulti e volgarità che l’hanno profondamente ferita e le hanno procurato uno stato di ansia, particolarmente pericoloso per le condizioni in cui si trova, scatenando anche una serie di haters. Imperatrice ha sporto quindi querela. Tra le reazioni negative che l’hanno colpita, c’è chi ha messo in dubbio la gravidanza e chi ha scritto in modo allusivo “Poi ci sarà la perdita del cuscino che sono sicura che è quello che si è mesa”.

Alcuni dei commenti negativi contro l’influencer

L'influencer vittima di malore, refertata in Ospedale

La giovane è stata male, tanto da dover ricorrere alle cure mediche, durante le feste di Natale, trasportata a fine anno all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, in stato di agitazione, dove sono state controllate le condizioni di salute del feto. E poi ancora all’Ospedale Cardarelli, perché lo stato di malessere per questa situazione non diminuiva, in preda a forti dolori addominali. La ragazza è poi tornata a casa, dove viene seguita dallo specialista di fiducia.

“Sono stata male – racconta – ho provato un forte senso di rabbia e vergogna. Contro di me sul web una cattiveria gratuita, fatto di riferimenti a una mia presunta vergognosa promiscuità, che è del tutto falsa. Il mio compagno è entusiasta e viene con me a fare le visite e si emoziona quando vede l'ecografia. Una notizia lieta che avrei voluto condividere su internet con leggerezza, si è trasformata in un incubo”.