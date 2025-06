video suggerito

Il Flip torna a Pomigliano d’Arco: dal 26 al 29 giugno il Festival della letteratura indipendente Nel parco Giovanni Paolo II il Festival della letteratura indipendente di Pomigliano d’Arco: quattro giorni di incontri, letture e presentazioni per chi ama i libri e sostiene l’editoria indipendente. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'edizione 2024 del Flip di Pomigliano d'Arco

Torna, per la sua quinta edizione, il Flip – Festival della letteratura indipendente di Pomigliano d'Arco. La kermesse, sempre più radicata all'interno del comune nel Napoletano, si svolgerà presso il parco pubblico Giovanni Paolo II della stessa Pomigliano dal 26 al 29 giugno prossimi e sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Quattro giorni – una novità per la rassegna – di incontri, letture, presentazioni e tavole rotonde pensate per chi ama i libri e sostiene l'editoria indipendente, preceduti dal Pre-Flip di oggi, mercoledì 18 giugno. Riconfermato come direttore artistico lo scrittore ed editore Eduardo Savarese, con lui anche le tre realtà che dal primo momento animano il festival: la libreria Wojtek, la libreria per l'infanzia Mio nonno è Michelangelo e il blog letterario Una banda di cefali.

Tema dell'edizione 2025 è, spiega Savarese, «una parola al plurale: ‘Esplorazioni‘. A partire dalla giornata introduttiva del 26 giugno, dedicata agli attraversamenti, l’esplorazione si snoda in diverse possibili declinazioni del tema: dalla necessità di trovare una rotta (orientarsi), al vedere potenziato (visioni), dall’occasione di doversi trovare una volta di più (reinventarsi) alla capacità di osservare e vivere il nascosto, lo smarrito, l’invisibile (invisibilia), dal coraggio della discesa più interiore, secondo il misterioso frammento democriteo (viaggio in profondità) alle pause consigliate prima di ricominciare (oasi). Gli incontri serali e conclusivi, quest’anno, sono intitolati "antipode", col nome assegnato dagli antichi Greci agli abitanti di quella terra ipotizzata nell’emisfero australe, diametralmente opposta alla Terra conosciuta: antipode per geografia, per ispirazione, per esperienza di vita».

La mattina sarà dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi, il pomeriggio agli incontri con autori, presentazioni e spazi di discussione sul mondo del libro pensati per gli adulti. Nel parco Giovanni Paolo II torneranno anche gli stand delle associazioni e delle realtà senza scopo di lucro attive sul territorio, che già lo scorso anno hanno partecipato al festival. Sempre nel pomeriggio il Flip village accoglierà il pubblico con un'area food. Al termine degli ultimi incontri della serata, invece, dalle 22 alla mezzanotte l'area si trasformerà in una pista da ballo lasciando spazio alla Vinyl selection, un party di ascolto collettivo con una selezione di pezzi a cura di un dj diverso ogni sera. Venerdì 27 Skat Busted, sabato 28 Reddog, domenica 29 Shamantide.

È possibile consultare il calendario degli eventi, aperti a tutti fino a esaurimento posti e gratuiti, sul sito del Flip. La manifestazione aprirà ufficialmente giovedì 26 alle 18 con La passione secondo MMK, esperimento di lettura collettiva. Gran finale del 29 giugno, ultimo giorno, alle 21,30. Previsto un incontro tra lo scrittore Antonio Moresco, ospite d'onore, e il musicista Giovanni Truppi. Tutti gli appuntamenti pomeridiani saranno presentati da Chiara Guerri e Marina Longo. Il Festival ha ricevuto il patrocinio della Città di Pomigliano d’Arco, del Dipartimento degli Studi Umanistici Federico II e della Regione Campania.

La locandina del Flip 2025