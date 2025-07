video suggerito

Blackout a Quarto, da 10 ore senza elettricità, proteste contro Enel e il sindaco Sabino Disastrosa situazione a Quarto: per l'ennesima volta di servizi elettrici per tutto il giorno.

A cura di Redazione Napoli

Sono migliaia le persone interessate dall’ennesimo black out elettrico a Quarto, popoloso comune dell’area flegrea. Da quasi 10 ore gran parte della zona e senza fornitura elettrica in una delle giornate più calde del periodo. Un sabato disastroso anche per i commercianti che hanno dovuto chiudere i battenti e in alcuni casi buttare la merce, ormai avariata.

Il Comune ha fatto sapere che l’Enel ha posizionato due Power station, ma evidentemente non sono servite perché gran parte della popolazione lamenta di essere rimasta comunque senza elettricità. Pioggia di critiche contro il sindaco Antonio Sabino: «Sono anni che si verificano questi disservizi di estate-dice una residente-e il sindaco promette interventi infrastrutturali per risolverli. Interventi che puntualmente non vengono realizzati perché siamo ogni anno punto e a capo».

Il Comune di Quarto con una nota informa la cittadinanza che «la situazione è costantemente monitorata da diverse ore da parte di Enel, che è già intervenuta tempestivamente». La prossima fascia oraria prevista per il ripristino è ora alle ore 20:30 si teme che i tempi si possano ulteriormente allungare. Alcuni cittadini hanno annunciato esposti e segnalazioni alla prefettura di Napoli guidata da Michele di Bari.