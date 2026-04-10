Grosso blackout a Napoli e provincia oggi, coinvolto l’Ospedale del Mare: vari comuni senza elettricità

L’ospedale del Mare di Napoli

Grosso blackout a Napoli nella tarda mattinata di oggi, a causa di un guasto elettrico alla rete dell'alta tensione. Senza energia diverse zone dell'area orientale e alcuni comuni della provincia (Portici, Ercolano, San Giorgio, Massa di Somma e San Sebastiano), con gli ascensori nei palazzi bloccati. Coinvolto anche l'Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli, dove sono scattati i gruppi elettrogeni ausiliari, quindi non ci sono state problematiche per i pazienti ricoverati o in sala operatoria.

Immediatamente sono state attivate le squadre tecniche che hanno dato priorità ovviamente a rialimentare i servizi essenziali, come appunto l'ospedale. La linea interessata dal disservizio, come detto, è quella principale dell'elettrodotto dell'alta tensione che serve buona parte della città e alcuni comuni della provincia, tuttavia, sono intervenuti anche i tecnici di E-Distribuzione, società, si precisa, che non è responsabile né gestisce l'infrastruttura oggetto del guasto, ma che ha proceduto, in piena collaborazione, per eliminare il disservizio e ripristinare l'erogazione.

Intervento alla cabina primaria di San Sebastiano

Secondo le prime informazioni, l'intervento si sarebbe verificato alla cabina primaria di San Sebastiano, dove piano piano si sta rialimentando la rete. A Portici l'interruzione è durata mezzora, a San Giorgio a Cremano altrettanto. Altri disservizi elettrici si sono verificati al centro storico di Napoli, nei quartieri di San Lorenzo e Montecalvario, con disagi per un centinaio di famiglie, ma non sarebbero legati al guasto in questione.

L'ufficio stampa di Enel fa sapere a Fanpage.it che "verso le ore 13 di oggi, un guasto sulla rete di alta tensione non gestita da Enel ha provocato un’interruzione dell’erogazione di energia elettrica che ha coinvolto l’Ospedale del Mare di Napoli e alcune aree dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Massa di Somma. I tecnici di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, sono tempestivamente intervenuti mettendo in campo soluzioni tecniche che hanno permesso di rialimentare progressivamente porzioni di rete attraverso le proprie linee di media tensione attive. Il servizio è già tornato regolare per circa il 70% dei clienti. Le squadre di E-Distribuzione restano al lavoro senza sosta per garantire il pieno ripristino nel più breve tempo possibile".

Blackout a Napoli dalle ore 13 di oggi

Il problema si sta risolvendo attraverso una serie di bypass. Progressivamente, dalle ore 14,00, si sta trasferendo l'alimentazione dall'alta tensione della rete guasta sul atri tratti di linea funzionante. Si sta procedendo una porzione alla volta e l'erogazione elettrica piano piano sta tornando nelle case. Priorità è stata data all'ospedale a Napoli, coinvolto dal blackout, ma che non è mai rimasto senza elettricità, perché sono subito partiti i generatori ausiliari. I grossi disagi si sono patiti per circa una 20ina di minuti, poi in buona parte il servizio sta riprendendo. Il guasto, come detto, si è verificato sulla dorsale dell’alta tensione che avrebbe avuto un problema, in via di risoluzione.