video suggerito

A Napoli istituito il salario minimo di 9 euro all’ora: anche per bar e ristoranti che hanno i tavolini Approvato l’emendamento in consiglio comunale: coinvolti fornitori, appaltatori del Comune e bar e ristoranti concessionari di suolo pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli istituito il salario minimo di 9 euro all'ora per i privati che lavorano con il Comune. Le ditte appaltatrici e fornitrici e i concessionari di Palazzo San Giacomo – anche bar e ristoranti che occupano suolo pubblico con tavolini e ombrelloni – saranno obbligati a non scendere sotto il tetto stabilito dal Municipio nel pagamento degli stipendi ai propri dipendenti. In pratica, sono inclusi tutti gli operatori destinatari di concessioni, autorizzazioni amministrative e attività esternalizzate dal Comune.

Una misura che coinvolgerà decine di migliaia di lavoratori, considerando che il Comune di Napoli è uno dei principali appaltatori della città, con migliaia di bandi pubblicati ogni anno: dai lavori stradali, alle mense scolastiche, ai cantieri della metropolitana.

Il salario minimo di 9 euro è stato istituito grazie ad un emendamento presentato dal consigliere Gennaro Esposito (Lista Manfredi Sindaco) approvato a maggioranza dal consiglio comunale che oggi si era riunito per votare il bilancio di previsione 2024 e le delibere collegate. Tra i proponenti dell'emendamento i consiglieri Gennaro Esposito, Sergio D'Angelo, Fulvio Fucito, Walter Savarese D’Atri, Sergio Colella, Luigi Musto e Gennaro Demetrio Paipais. Le opposizioni hanno votato contro.

I consiglieri Gennaro Esposito e Sergio D’Angelo hanno dichiarato:

Il Consiglio Comunale oggi ha approvato a maggioranza (contro le opposizioni) un emendamento che richiama un Ordine del giorno del consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città) al Documento Unico di Programmazione che introduce il salario minimo di 9,00 euro, per gli appaltatori comunali, per i concessionari (anche per le occupazioni di suolo pubblico) e per tutti i casi in cui l’ente comunale deve autorizzare l’esercizio di attività anche commerciali.

E aggiungono:

L’applicazione del salario minimo è a pena di decadenza o di risoluzione ed il controllo è demandato ai responsabili del procedimento ed alla polizia municipale. Napoli si allinea agli altri Comuni Italiani nella tutela del lavoro e del salario minimo che consenta così come previsto dall’art. 36 della Costituzione una vita dignitosa. Un atto di civiltà politica, morale e giuridica a tutela della classe dei lavoratori.

Forza Italia: "Provvedimento demagogico"

Critici i consiglieri di Forza Italia che in una nota scrivono:

La maggioranza di centrosinistra del consiglio comunale di Napoli ha approvato, andando contro il parere tecnico del dirigente competente, un emendamento al dup che prevede l’applicazione del salario minimo di 9 euro all’ora per tutti i lavoratori di ditte e società che hanno rapporti con il Comune. Si tratta di un provvedimento demagogico ed inutile in quanto, come sottolineato dalla dirigente dott.ssa Fedele, “ la clausola sociale è già prevista dal codice degli appalti, analogamente il costo della manodopera va già considerato secondo i contratti collettivi di riferimento”.

E concludono:

Riteniamo che il provvedimento oltre a non determinare alcun effetto positivo per i lavoratori possa addirittura essere controproducente, autorizzando chi applica tariffe superiori ad adattarle riducendole a quelle fissate. Inoltre, da domani le ripercussioni negative sul bilancio del Comune, già pesantemente disastrato, possono essere devastanti, se si scoprisse che molte delle società che lavorano per il Comune, comprese le società partecipate, non hanno adottato criteri retributivi compatibili con l’emendamento adottato. In tal caso, andrebbero revocato appalti e concessioni con comprensibili conseguenze in ordine ai servizi per i cittadini. Da subito, chiederemo la verifica di tutti i rapporti in corso, a partire da quelli di custodia e vigilanza (tra cui quello della Venere degli stracci), assistenza domiciliare e terzo settore, pulizia e servizi di giardinaggio.