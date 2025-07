Sporcizia in un ristorante di Castellammare, sequestrati 40 chili di cozze e vongole

Immagine di repertorio

Controlli serrati quelli che sono andati in scena ieri, sabato 12 luglio, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: i carabinieri della locale compagnia, unitamente a quelli del Nas di Napoli e agli agenti della Polizia Municipale hanno controllato strade ed esercizi commerciali.

Nella fattispecie, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità hanno controllato un ristorante della città stabiese, riscontrando diverse irregolarità igienico-sanitarie. In particolare, sono state riscontrate violazioni circa la manipolazione degli alimenti, la gestione dei rifiuti e la prevenzione degli insetti, oltre alla mancata applicazione delle procedure HACCP. Nel corso dell'ispezione, i militari dell'Arma hanno sequestrato 40 chili di molluschi bivalvi, privi delle indicazioni di tracciabilità e provenienza. Il proprietario del ristorante, un uomo di 69 anni, è stato sanzionato con multe per 4mila euro.

A Castellammare arrestate due persone durante i controlli

Nel corso dei controlli dei carabinieri a Castellammare di Stabia non sono mancati gli arresti. I miliari dell'Arma hanno arrestato un uomo di 58 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione: l'uomo è stato portato nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli. Arrestato anche un uomo di 48 anni, in quanto trovato in possesso di hashish e marijuana: l'accusa è quella di detenzione di droga ai fini di spaccio.