napoli
video suggerito
video suggerito
Epatite A a Napoli

Epatite A, controlli al mercato di Boscoreale: sequestrate cozze e vongole in cattivo stato

I molluschi erano esposti agli agenti atmosferici e allo smog: per il venditore abusivo, che è stato denunciato, sono state elevate multe per un totale di 1.500 euro.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
I controlli al mercato di Boscoreale
I controlli al mercato di Boscoreale
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Epatite A a Napoli

Proseguono i controlli, in tutta la provincia di Napoli, a salvaguardia della salute dei cittadini, dopo il recente aumento dei casi di Epatite A su tutto il territorio della Regione Campania. In particolare, gli uomini della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, guidati dal comandante Andrea Pellegrino, hanno ispezionato il mercato di Boscoreale, rinvenendo e sequestrando un ingente quantitativo di frutti di mare in cattivo stato di conservazione.

I militari della Guardia Costiera, unitamente al personale veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud di Gragnano, hanno riscontrato la presenza, nell'area mercatale di Boscoreale, di un venditore abusivo che commercializzava principalmente cozze e vongole, ma anche altri molluschi, senza le prescritte autorizzazioni. I frutti di mare, rinvenuti in cattivo stato di conservazione, erano esposti in cassette di polistirolo, posizionate sul ciglio della strada, a rischio di contaminazione da agenti atmosferici ed inquinanti e ai gas di scarico delle auto in transito.

Al termine del controllo, pertanto, gli uomini della Guardia Costiera hanno proceduto a sequestrare l'ingente quantitativo di molluschi: il venditore abusivo, inoltre, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici; nei suoi confronti sono state elevate anche sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Blitz a Caivano, camorra investiva in negozi e ristorante: sequestro da 20 milioni di euro
I clan condividevano l'elenco delle vittime del pizzo: nomi e cifre per imporre le estorsioni
In 10 giorni vinti 155mila euro: la "fortuna" di una donna svela il sistema di riciclaggio del clan
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views