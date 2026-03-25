Epatite A, controlli al mercato di Boscoreale: sequestrate cozze e vongole in cattivo stato

I molluschi erano esposti agli agenti atmosferici e allo smog: per il venditore abusivo, che è stato denunciato, sono state elevate multe per un totale di 1.500 euro.

I controlli al mercato di Boscoreale

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Proseguono i controlli, in tutta la provincia di Napoli, a salvaguardia della salute dei cittadini, dopo il recente aumento dei casi di Epatite A su tutto il territorio della Regione Campania. In particolare, gli uomini della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, guidati dal comandante Andrea Pellegrino, hanno ispezionato il mercato di Boscoreale, rinvenendo e sequestrando un ingente quantitativo di frutti di mare in cattivo stato di conservazione.

I militari della Guardia Costiera, unitamente al personale veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud di Gragnano, hanno riscontrato la presenza, nell'area mercatale di Boscoreale, di un venditore abusivo che commercializzava principalmente cozze e vongole, ma anche altri molluschi, senza le prescritte autorizzazioni. I frutti di mare, rinvenuti in cattivo stato di conservazione, erano esposti in cassette di polistirolo, posizionate sul ciglio della strada, a rischio di contaminazione da agenti atmosferici ed inquinanti e ai gas di scarico delle auto in transito.

Al termine del controllo, pertanto, gli uomini della Guardia Costiera hanno proceduto a sequestrare l'ingente quantitativo di molluschi: il venditore abusivo, inoltre, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici; nei suoi confronti sono state elevate anche sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro.