Controlli contro l’Epatite A tra Vomero e Arenella, trovate cozze e vongole non tracciate: sequestrati 70 chili

Controlli di carabinieri e Asl contro l’Epatite A nella zona collinare di Napoli. Sono tre le pescherie sanzionate: i militari hanno sequestrato 70 chili di molluschi non tracciati.

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Resta alta l'attenzione, a Napoli, dopo i numerosi casi di Epatite A registrati, in generale, in tutta la Campania: all'ospedale Cotugno, nosocomio del capoluogo specializzato in Malattie Infettive, sono 68 le persone attualmente ricoverate. Per tutelare la salute dei consumatori e prevenire il contagio, le forze dell'ordine stanno mettendo in campo numerosi controlli: nelle scorse ore, i carabinieri hanno ispezionato 16 pescherie al Vomero e all'Arenella, quartieri collinari di Napoli, elevando sanzioni per tre attività commerciali e sequestrando, in totale, 70 chili di frutti di mare.

Nella fattispecie, i carabinieri della compagnia Vomero, unitamente al personale dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno sequestrato 8 chili di vongole e lupini in una pescheria in via Settimo Lucio Caruso. Nella seconda attività commerciale sanzionata, in via San Giacomo dei Capri, i militari dell'Arma hanno sequestrato 23 chili di molluschi. Infine, in una pescheria in via Leonardo Bianchi, sono stati sequestrati 39 chili ancora di molluschi. Tutti i frutti di mare sequestrati, come detto, erano sprovvisti delle indicazioni di tracciabilità e provenienza previste dalle legge anche per garantire l'incolumità dei consumatori.