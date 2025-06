video suggerito

Napoli, gli idonei del concorso di Polizia Locale: “Pronti a rendere sicure le strade. Assumeteci” Gli idonei del concorso per Polizia Locale a Napoli scrivono al sindaco: “Fate scorrere le graduatorie, pronti a scendere in strada per garantire legalità e sicurezza” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lettera al sindaco Manfredi degli idonei del concorso di Polizia Municipale a Napoli: "Siamo pronti a servire la città per renderla più sicura. Dateci questa possibilità". Sono circa 40 gli idonei ancora in graduatoria del concorso per agenti di polizia locale a tempo determinato approvata l'8 gennaio scorso e finanziato con il decreto sicurezza. Di questi, circa la metà sono presenti anche nella graduatoria del concorso RIPAM Polizia Municipale del comune di Napoli a tempo indeterminato. Gli idonei hanno scritto al primo cittadino, chiedendo di essere presi in considerazione. Hanno partecipato al concorso per entrare nel Corpo dei caschi bianchi cittadini e garantire la sicurezza della città. Non certo un lavoro semplice, ma che richiede costante impegno e dedizione per lavorare a presidio della legalità in una città importante come Napoli.

La lettera degli idonei del concorso di Polizia Locale al sindaco

Il Comune di Napoli ha proceduto proprio in questi giorni all'assunzione di 11 agenti di Polizia Locale dalla graduatoria a tempo determinato. Questi ultimi sono stati stabilizzati. Potrebbero quindi essere sostituiti con lo scorrimento della graduatoria degli idonei, andando a rinforzare i ranghi del Corpo, da anni, purtroppo, sotto organico, a cause dei pensionamenti e dei tempi lunghi per procedere a concorsi e assunzioni.

"Il 6 Giugno 2025 – scrive nella lettera al sindaco il Comitato idonei – si è appreso del procedimento per la stabilizzazione di 11 agenti della polizia municipale e, considerando che i tali agenti gravano sul fondo sicurezza, l’amministrazione del comune di Napoli dovrebbe ora procedere con lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso ad 8 posti di agenti polizia locale a tempo determinato approvata in data 8 Gennaio 2025 ed indetto, appunto, per le assunzioni con l’utilizzo dei fondi sicurezza governativi. Siamo ottimisti per l’atteso scorrimento della nostra graduatoria ed anche orgogliosi di poter concretamente intraprendere, con molto entusiasmo ed un forte senso di legalità, questa nuova esperienza lavorativa nel corpo della Polizia Municipale di Napoli. La nostra graduatoria, ad oggi, conta solo 40 idonei ancora da assumere, dei quali circa la metà sono presenti anche nella graduatoria del concorso RIPAM Polizia Municipale del comune di Napoli a tempo indeterminato e noi siamo fiduciosi che l’Amministrazione la possa scorrere tutta e convocarci per il tanto sospirato inizio lavorativo. Con riconoscenza ed infinitamente grati al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per tutto quanto possa fare per noi idonei del concorso a tempo determinato".