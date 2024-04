Bacoli, il Comune che ha imposto il salario minimo: pagate i lavoratori almeno 9 euro l’ora

Con una delibera, il Comune di Bacoli ha approvato l’introduzione del salario minimo per chiunque lavorerà – anche in concessione o appalto – con l’amministrazione.

"Una svolta epocale". Con queste parole il sindaco Josi Gerardo Della Ragione accoglie l'approvazione della delibera che introduce il salario minimo a Bacoli. La delibera predispone che, nella città flegrea, chiunque lavori per il Comune – compreso chi si aggiudicherà una concessione demaniale o comunale oppure un appalto – dovrà garantire ai lavoratori un salario minimo di 9 euro l'ora.

Come detto, a darne notizia, sui suoi profili social, è stato il sindaco Della Ragione, che ha definito il salario minimo "una misura di dignità" e che ha poi ringraziato, a nome del popolo di Bacoli, l'assessore Vittorio Ambrosino, promotore dell'iniziativa. Il primo cittadino ha scritto:

Così difendiamo i bagnini, i barman, gli operai e i lavoratori sottopagati. Così difendiamo gli imprenditori perbene, della nostra città, che pagano stipendi dignitosi. Dalla spiaggia ai cantieri, dagli ormeggi alle mense, dai servizi esternalizzati ai servizi sociali ed ai lavori pubblici. Una svolta per un territorio in cui troppo spesso si è assistito a giovani, donne, padri di famiglia, trattati come schiavi. Un fatto gravissimo. Soprattutto quando ciò accade in spazi di proprietà pubblica