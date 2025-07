La base della US Navy a Napoli cerca personale: il profilo richiesto e come candidarsi

Un'offerta di lavoro, a Napoli, che arriva direttamente dalla base della US Navy, la Marina Militare Americana, a Capodichino: si cerca, infatti, un Human Resources Assistant. Nell'annuncio di lavoro, la US Navy rende noto che si tratta di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; la paga mensile, invece, si aggira tra i 2.769,32 e i 3.043,70 euro al mese, più eventuali indennità. Chiunque fosse interessato, ha tempo per candidarsi fino a venerdì 11 luglio 2025.

Come candidarsi e quali sono i requisiti

Chiunque fosse interessato, può compilare l'apposito form e inviarlo all'indirizzo usn.naples.ochrwashingtondc.mbx.hro-naples-ln-jobs@us.navy.mil. Si precisa che le candidature devono essere presentate in lingua inglese; le candidature pervenute in italiano non saranno prese in considerazione.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, il candidato deve essere cittadini dell'Unione Europea (chi ha la doppia cittadinanza americana e italiana non può essere assunto), deve avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di quella italiana, sia scritta che parlata; è richiesto almeno un anno di esperienza specialistica in attività comparabili.

Come funziona il lavoro: i compiti da svolgere

Nell'offerta di lavoro vengono, poi, elencati anche i compiti che la persona che infine sarà assunta si ritroverà a svolgere: