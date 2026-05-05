Concorso Comune Napoli 2026 per assumere 43 maestri e informatici a tempo indeterminato: domande e requisiti

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando del concorso pubblico per assumere 43 informatici e maestri a tempo indeterminato. Come fare domanda e quali sono i requisiti.

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Pubblicato il bando di concorso 2026 del Comune di Napoli per assumere 43 maestri e informatici a tempo pieno e indeterminato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, come anticipato da Fanpage.it. Nello specifico 2 unità che saranno inquadrate con profilo di Istruttore Direttivo Informatico e 41 unità con profilo di maestro. Si può presentare domanda a partire dal 5 maggio e fino al 4 giugno 2026.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, a decorrere dal 5 maggio 2026 ed entro il 4 giugno 2026, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura. Per accedere alla piattaforma è necessario possedere SPID, CIE, CNS e IDAS. Bisognerà compilare poi il curriculum vitae in ogni parte e pagare un contributo di 10 euro.

Il link per presentare domanda per il concorso informatici e maestri 2026 del Comune di Napoli

I requisiti per partecipare al bando pubblico

Il concorso pubblico per esami prevede il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di due figure professionali:

2 unità con il profilo professionale di Istruttore direttivo Informatico (Codice Concorso INF_D2026)

41 unità di personale con il profilo professionale di Maestra/o (Codice Concorso MAE_D2026)

I titoli di studio si intendono conseguiti presso università, scuole o altri istituti equiparati della Repubblica Italiana. Di seguito i requisiti per partecipare al bando.

Istruttore Direttivo Informatico:

Lauree triennali: L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche; L-8 Ingegneria dell’informazione;

titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Lauree magistrali/specialistiche: LM-18 Informatica, LM-32 Ingegneria Informatica, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-66 Sicurezza informatica; 23/S Informatica, 35/S Ingegneria Informatica o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Diplomi di Laurea Vecchio Ordinamento: Informatica o Ingegneria Informatica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Maestro:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell’Infanzia (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, comma 1, D. L. 01/09/2008, n. 137, convertito in Legge 30/10/2008, n. 169);

Laurea in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85bis);

Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

Diploma quadriennale di Istituto magistrale o diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

Progetto “Egeria”: Diploma di maturità professionale di Tecnico dei Servizi sociali (già Diploma di Assistente comunità infantile) rilasciato da Istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 a conclusione del relativo corso sperimentale;

Le prove del concorso

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di un'unica prova scritta differenziata in base al profilo concorsuale di riferimento, che sarà effettuata in presenza e consisterà in un test di 60 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un

punteggio massimo attribuibile di 60 punti e si articolerà come segue:

1) 45 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

a. INF_D2026:

– progettazione dei servizi digitali della P. A.: multicanalità, accessibilità e design, con particolare attenzione alla multisettorialità dei servizi interna all’Ente;

– project management, metodologie di progettazione, documentazione tecnica e sviluppo di servizi IT;

– piattaforme abilitanti e infrastrutture per la P.A.;

– codice dell’Amministrazione Digitale – CAD – D. Lgs. n.82/2005;

– piano triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione;

– cenni su tecnologie e modelli di Intelligenza Artificiale;

– principi fondamentali di sicurezza informatica; disposizioni del d.lgs. 138/2024 e della L. n. 90/2023;

– Normativa privacy (GDPR – Regolamento UE 2026/679) e misure tecniche per la gestione dei dati personali;

– gestione di DBMS (DataBase Management System) e SQL;

– gestione e manutenzione dell’infrastruttura IT aziendale;

– configurazione, amministrazione e monitoraggio di reti informatiche e sistemi digitali annessi;

– gestione dei sistemi e dei servizi lato server e client;

– nozioni di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici;

– elementi di diritto degli enti locali;

– nozioni relative al Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti quali Accordi Quadro CONSIP.

– nozioni di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici;

– i reati contro la Pubblica Amministrazione;

– Codice di disciplina e di comportamento dei dipendenti pubblici;

– nozioni in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico;

– nozioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

– organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

b. MAE_D2026:

– documenti di indirizzo e gestione delle scuole comunali dell’infanzia;

– la condizione infantile nel contesto culturale, sociale e familiare contemporaneo;

– i diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione e nelle Carte Internazionali;

– lineamenti di psicologia dell’età evolutiva, con particolare riferimento alle principali teorie dello sviluppo, nonché alle situazioni di disagio psicologico specifiche dell’infanzia;

– la scuola dell’infanzia nel sistema formativo e scolastico: continuità orizzontale e verticale;

– le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6;

– la cultura della scuola dell’infanzia nei diversi metodi e approcci, in relazione ai principali pedagogisti;

– indicazioni Nazionali, Piano dell’Offerta Formativa e progettazione didattica;

– la relazione e la cura educativa con i bambini e con le famiglie;

– tipologia di osservazione e progettazione, documentazione e verifica, rapporto con le famiglie e servizi del territorio;

– educazione interculturale, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali;

– significato e valenza formativa del gioco, dell’esplorazione e della ricerca, con riferimento a scelte progettuali e metodologiche;

– lo sviluppo delle intelligenze multiple: percorsi individualizzati e apprendimento cooperativo;

– la particolarità dei bambini superdotati intellettualmente;

– la dimensione individuale e collegiale della professionalità docente;

– la formazione in servizio: diritto-dovere dell’insegnante.

– nozioni di diritto degli Enti Locali;

– nozioni di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici;

– i reati contro la Pubblica Amministrazione;

– Codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

– nozioni in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico;

– nozioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

– organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

– nozioni in materia di tutela e protezione dei dati personali: (GDPR – Regolamento UE 2026/679.

2) n. 5 quesiti volti a verificare l’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;

3) n. 5 quesiti volti a verificare le conoscenze relative alla lingua inglese;

4) n. 5 quesiti di tipo situazionale finalizzati a valutare le competenze trasversali e attitudinali, con particolare riguardo alla capacità di affrontare situazioni operative tipiche del contesto amministrativo e lavorativo, assumere decisioni coerenti, gestire criticità e relazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.