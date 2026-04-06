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Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corso

Il giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi. Indagini in corso per accertare le cause del decesso; disposta l’autopsia.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Tragedia di Pasquetta a Casapulla, nella provincia di Caserta: Christian Raucci, un ragazzo di 18 anni, è morto improvvisamente mentre trascorreva la giornata di festa con gli amici. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane stava trascorrendo la Pasquetta in zona di piazza Falcone e Borsellino, nella zona centrale della cittadina del Casertano, quando, intorno alle ore 12, si sarebbe sentito male. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al 18enne: purtroppo, però, per Christian Raucci non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul corpo del 18enne è stata disposta l'autopsia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. La competente Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della salma di Christian Raucci, che è stata trasportata all'obitorio più vicino, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, determinante per stabilire con precisione le cause della morte del 18enne, che la momento sono ancora poco chiare.

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Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici: indagini in corso
La tragedia a Casapulla, nella provincia di Caserta
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