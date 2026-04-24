Spari a Somma Vesuviana, ferito 32enne nella notte: “Ho solo sentito un dolore improvviso”

Un 32enne è stato ricoverato nella notte all’Ospedale del Mare per una ferita da arma da fuoco; sarebbe stato colpito a Somma Vesuviana (Napoli), la sua versione è al vaglio.

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Avrebbe sentito un forte un dolore alla spalla, si sarebbe fatto accompagnare in ospedale e, al Pronto Soccorso, avrebbe scoperto di essere stato raggiunto da un proiettile. È la versione, su cui sono in corso accertamenti, fornita da D. P., 32enne di Somma Vesuviana (Napoli), arrivato intorno all'1 di oggi, 24 aprile, nell'Ospedale del Mare di Ponticelli. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, intervenuta nella notte in ospedale a seguito della segnalazione arrivata dai sanitari.

L'uomo, che ha precedenti di polizia, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco sul dorso, tra le scapole; la ferita non è stata giudicata grave dai medici: per lui è stato escluso il pericolo di vita e ha lasciato il Pronto Soccorso poche ore dopo. Il 32enne ha raccontato di essere stato colpito mentre passeggiava a piedi in via Mercato Vecchio, strada del centro di Somma Vesuviana ricca di abitazioni private e attività commerciali. Non è stato in grado di fornire indicazioni sui responsabili: ha detto di avere sentito soltanto il dolore all'improvviso, di non avere sentito colpi di pistola né di aver visto qualcuno, a piedi o in scooter, che potesse avere sparato.

In ospedale, e successivamente in via Mercato Vecchio, è intervenuta la pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli; sul luogo indicato dal 32enne non sarebbero stati trovati riscontri come bossoli o tracce di sangue. La versione dell'uomo resta quindi al vaglio degli investigatori e non si esclude, al momento, che il ferimento sia avvenuto in un luogo diverso. Si indaga anche sulla vita privata della vittime e sulle sue frequentazioni.