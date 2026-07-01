Bimba di 2 anni ingerisce marijuana in casa: ricoverata all’ospedale Santobono a Napoli

La bambina è tenuta in osservazione. Indagini per fare luce sulla vicenda affidate ai carabinieri, che hanno segnalato l’accaduto alla Procura per i Minorenni.

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Paura per le sorti di una bambina di soli 2 anni, risultata positiva al THC e ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli. Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nel nosocomio pediatrico, nella zona collinare del capoluogo campano, dove la bimba era stata appena accompagnata dalla madre e dal fratellastro, rispettivamente una donna di 33 anni e un ragazzo di 15: stando a una prima ricostruzione operata dai militari dell'Arma, ancora da verificare, pare che il 15enne sia un assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bambina abbia ingerito una quantità molto piccola di marijuana mentre era in casa.

La bimba, come detto, è stata ricoverata questa notte al Santobono, dove resta in osservazione: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi e non si troverebbe in pericolo di vita. I carabinieri proseguono le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto alla bimba; la vicenda è stata segnalata anche alla Procura per i Minorenni di Napoli e ai Servizi Sociali.